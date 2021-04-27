В сети показали одно из последних фото загадочно погибшей группы Дятлова

В сети показали одно из последних фото загадочно погибшей группы туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на Северном Урале (Россия). Снимок, опубликованный на странице "Исторические Фото" в Twitter, был сделан 28 января (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Одна из последних фотографий загадочно погибшей группы Дятлова. Северный Урал. 1959 г.", – говорится в публикации.

На снимке изображены четыре молодых человека – две девушки и два парня. Все они улыбаются и позируют фотографу.

Напомним, что из-за отсутствия точных сведений о гибели тургруппы десятки лет не утихают разговоры о самых невероятных версиях произошедшего, включая паранормальные явления, контакт с НЛО или нападение снежного человека. А в 2020 году Генпрокуратура России объявила официальной причиной трагедии сход лавины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, результаты проверки дела о гибели девятерых туристов на перевале Дятлова, которую в 2018-2020 годах провела Генпрокуратура России, вызывают сомнения.