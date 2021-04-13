Сына Жириновского душил и избил сын экс-главы Северной Осетии. Видео

В России в московском аэропорту "Внуково" 12 апреля произошла драка между Олегом Эйдельштейном, внебрачным сыном лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, и Зелимханом Битаровым, сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил Telegram-канал Baza. По их данным, Битаров избил Эйдельштейна и нанес ему как минимум четыре удара в голову (чтобы посмотреть видео с места инцидента, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, по словам очевидцев, Битаров "пытался задушить" своего оппонента, нанеся ему травму гортани, передает издание "Известия".

Кадры из аэропорта Скриншот видео

Конфликт случился около 23:00. Мужчины перед этим прилетели из Владикавказа на одном самолете.

Telegram-канал отметил, что оппоненты могли поспорить из-за политических вопросов. Рукоприкладство якобы спровоцировало оскорбление. Эйдельштейн, по информации Baza, сказал сыну экс-главы Северной Осетии: "Ваше время закончилось, ***ть вас будем".

Известно, что Битаров-старший занимал свой пост около пяти лет, но ушел в отставку 9 апреля.

В то же время Эйдельштейн заявил полицейским, что всего лишь поинтересовался у оппонента планами его отца на будущее после увольнения. После случившегося сын лидера ЛДПР обратился в полицию.

На видео, которое снял очевидец, в кадр попала ругань между сыновьями политиков. Один из них кричал на другого: "Иди сюда, мразь!".

Это уже не первый конфликт Эйдельштейна с Битаровыми – после проигрыша ЛДПР на выборах в Северной Осетии в 2017 году сыну Жириновского пришлось приносить на тот момент главе республики Вячеславу Битарову извинения.

Олег Эйдельштейн родился после романа Жириновского и Жанны Газдаровой, с которой он познакомился на Кубе. Молодой человек взял фамилию деда – Вольфа Эйдельштейна.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее скандальный лидер российской Либерально-демократической партии Жириновский заявил, что якобы мог бы выиграть выборы и стать президентом Украины.