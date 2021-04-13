Сина Жириновського душив і побив син ексглави Північної Осетії. Відео

У Росії в московському аеропорту "Внуково" 12 квітня виникла бійка між Олегом Ейдельштейном, позашлюбним сином лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, і Зелімханом Бітаровим, сином ексглави Північної Осетії В'ячеслава Бітарова.

Про це у вівторок, 13 квітня, повідомив Telegram-канал Baza. За їхніми даними, Бітаров побив Ейдельштейна та завдав йому щонайменше чотирьох ударів у голову (щоб подивитися відео з місця інциденту, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, за словами очевидців, Бітаров "намагався задушити" свого опонента, завдавши йому травму гортані, передає видання "Известия".

Кадри з аеропорту Скриншот із відео

Конфлікт трапився близько 23:00. Чоловіки перед цим прилетіли з Владикавказа на одному літаку.

Telegram-канал зазначив, що опоненти могли посперечатися через політичні питання. Рукоприкладство нібито спровокувала образа. Ейдельштейн, за інформацією Baza, сказав синові ексглави Північної Осетії: "Ваш час закінчився, ***ти вас будемо".

Відомо, що Бітаров-старший обіймав свій пост близько п'яти років, але пішов у відставку 9 квітня.

Водночас Ейдельштейн заявив поліцейським, що лише поцікавився в опонента планами його батька на майбутнє після звільнення. Після того, що сталося, син лідера ЛДПР звернувся до поліції.

На відео, яке зняв очевидець, у кадр потрапила лайка між синами політиків. Один із них кричав на іншого: "Іди сюди, мерзото!".

Це вже не перший конфлікт Ейдельштейна з Бітаровим – після програшу ЛДПР на виборах у Північній Осетії в 2017 році синові Жириновського довелося просити у на той момент голови республіки В'ячеслава Бітарова вибачення.

Олег Ейдельштейн народився після роману Жириновського і Жанни Газдарової, з якою він познайомився на Кубі. Чоловік узяв прізвище діда – Вольфа Ейдельштейна.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше скандальний лідер російської Ліберально-демократичної партії Жириновський заявив, що нібито міг би виграти вибори і стати президентом України.