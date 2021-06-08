Сын Януковича открыл на заводе в Петербурге ночной клуб "Храм оленя". Видео

В Санкт-Петербурге открылся ночной клуб "Храм оленя". Арт-пространство находится на территории бывшего завода "Арсенал", чьим собственником называют сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра.

Как сообщает "Настоящее время", когда-то на этом заводе делали ракетные двигатели и морские артиллерийские и пусковые установки. А в 2014 году, сразу после Революции достоинства, здание приобрела компания, связанная с Александром Януковичем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас в бывших цехах – модный ночной клуб: иностранные и российские диджеи в цехах исполняют "бескомпромиссное техно". Публики, правда, пока немного – то ли из-за коронавируса, то ли потому что место совсем новое. Журналистам на вечеринках не рады: камеры мобильных на входе заклеивают изолентой, но люди, конечно, все равно снимают на телефоны", – говорится в сюжете.

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В будущем на реконструируемой территории завода планируют построить концертный комплекс, фотостудию, а также целую улицу ресторанов и баров.

В арт-пространстве "Храм оленя" сказали, что не в курсе, связана ли компания-арендодатель с Януковичем, и отказались сообщить ее название. По их словам, это противоречит пункту о конфиденциальности договора аренды.

Согласно расследованию газеты "Деловой Петербург", связанные с клубом компании "Арсенал Инвест", "Арсенал Истейт" и "Арсенал Недвижимость" управляются из единого центра (в двух компаниях общие учредители, а их офисы расположены буквально в двух шагах друг от друга). Со всеми тремя связан Александр Янукович, который является бенефициаром "Арсенал Истейт".

Как сообщал OBOZREVATEL, компания, связанная с сыном Януковича, является владелицей части элитного бизнес-центра Atlantic в Москве, а также земельного участка под ним.