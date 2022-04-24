'Сценка в бункере?' На видео с Путиным на пасхальном богослужении заметили неладное. Видео

В сети указали на нестыковки на видео с пасхального богослужения, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Странности, которые заметили пользователи, невозможно объяснить ничем кроме монтажа.

Люди пришли к выводу, что Путин побоялся прийти в церковь и его на видео просто "домонтировали". Аргументы в пользу этой версии перечислили на Telegram-канале Информатор Украина.

"В Пасхальную ночь что-то неладное с Путиным происходило на видео из Церкви", - пишут авторы канала, публикуя фрагмент трансляции богослужения, показанный на пропагандистском канале "RT на русском".

Они подметили, что на 35 секунде видео камера показывает Путина на фоне красного полотна на стене возле нарисованной там же короны.

Видео дня

Но ровно через 4 секунды (00:39), когда кадр меняется - никакого Путина там, где он должен стоять - уже нет.

Еще через пару десятков секунд президент РФ снова "материализуется" рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это можно увидеть на 01:12

"Также его показывают стоящим рядом с Cобяниным, на хорошем расстоянии, что бы подложить два видео. Опять сценка в бункере?" - недоумевают авторы канала "Информатор Украина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин приехал на Пасху в храм в тот момент, когда на Одессу летели ракеты. Именно в то время, когда президент государства, развязавшего войну в Украине, демонстрировал свою "набожность" и "богобоязненность", его армия запустила 7 ракет по Одессе, разбомбив, в том числе, 16-этажный много квартирный дом.

Уже известно о 8 погибших, среди которых - 3-месячная малышка. Количество раненых достигло 18 человек.