Страна-зона: в России школьницу довели до истерики в сети из-за 8 марта, подарков отца и ЛГБТ

В среду, 8 марта, российская школьница рассказала в Twitter о том, что отец подарил ей и маме цветы, а потом выпил бутылку пива и начал вести себя неподобающе. Россиянин пытался потрогать свою дочь за ягодицы, а также критиковал ЛГБТ.

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В сети на эту жалобу девочки отреагировали нестандартно – один из комментаторов решил посадить ее отца в тюрьму. Он заявил, что написал на абьюзера заявление в полицию, чем в итоге довел автора поста до истерики.

Школьница просила забрать заявление и начала оправдывать отца, говоря, что не хочет, чтобы все это дошло до правоохранителей. Она удалила свои первые твиты, однако этого было мало.

В результате по требованию автора "заявления" она призналась, что якобы оклеветала отца. "Я наврала, ничего не было", – написала россиянка.

Как сообщал OBOZREVATE, в российском Воронеже задержали активистку, которая 8 марта вышла на пикет с антивоенным плакатом. На нем был изображен военный РФ, покалеченный на войне против Украины.

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