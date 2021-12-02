Россия не сможет воевать с НАТО, потому что страна, неуправляемые ракеты которой сбивают собственные спутники - войну с НАТО не потянет. И каждый думающий (даже!) россиянин это понимает.

Если разобрать на составляющие это противостояние, то россияне проверяют прочность НАТО, но не своими руками. Для этого России и нужна буферная зона, и нужны некие юридические гарантии от американцев (хохма какая!), что НАТО не пойдет на восток. Вопрос о праве Путина вообще рассчитывать на гарантии - это одно. Но он же для того их и требует, чтобы занять место в этой буферной зоне и превратить ее в свой собственный ударный кулак. Сама Россия даже Ичкерию не тянет, но вот Россия плюс подчинённая ей Беларусь... Плюс подчинённая ей Украина... Подальше от Москвы, чужими руками, положить в войне опять украинцев, беларусов и т.д. Как они сделали это во второй мировой - подставив под удар сначала нас.

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Если сформировать этих "смертников" и окружить себя ними, как поясом, то можно пробовать кусать НАТО уже конкретно. Сначала ведь прилетит беларусам? Ещё кому-нибудь?

Мы ли, украинцы, этого не понимаем?