Россия всегда стремилась к рекордам. Каких угодно, лишь бы были! Эпоха покорения космоса и спортивных достижений для "недоимперии" давно завершилась, но есть определенные "дисциплины" (хотя и не совсем спортивные), в которых россия недосягаема для других стран.

Россия сейчас является единоличным лидером и рекордсменом по количеству санкций со стороны международного сообщества. По данным проекта Castellum.ai, по состоянию на середину октября 2023 года в отношении рф было введено 15 242 санкции (дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры, экономические санкции и прочее), включая 2695 ограничительных мер, которые действовали с 2014 года, когда россия аннексировала Крым.

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До российской агрессии против Украины, наибольшее количество санкций было наложено на Иран – 3616. Затем шли Сирия, Венесуэла, Мьянма и Куба. Но россия уверенно захватила "пальму первенства" и возглавляет список с огромным отрывом.

Страны ЕС с февраля 2022 года приняли 11 пакетов санкций против россии. Ограничения коснулись практически всех отраслей – от передовых технологий и электроники до бумаги и леса. Помимо прочего, ЕС ввел нефтяное эмбарго в отношении российских нефти и угля.

На текущий момент страны ЕС работают над 12 пакетом санкций, в который может войти запрет на импорт российских алмазов, дальнейшие меры против обхода санкций и расширение списка компаний из третьих стран, которые помогают уклоняться от уже введенных мер.

Кроме ЕС санкции против россии, российских граждан и компаний ввели США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и другие страны. И это все – надолго! Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан предупредил, что ограничения против россии не будут отменены даже после окончания войны в Украине. "Готовьтесь к пяти – десяти годам. Я не предвижу никакого быстрого снятия санкций в сколько-нибудь значительном объеме, даже если на определенном этапе прекратятся боевые действия", – сказал европейский чиновник.

Тем не менее российский ВВП упал в 2022 году всего на 2,1%, а рост российского ВВП на 2023 год, в отличие, например, от экономики Великобритании, предсказывает даже консервативный МВФ. Это позволяет кремлю говорить о неэффективности санкций. "российские власти готовы держать страну под международными санкциями еще пять - десять лет", - заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков. "россия не одно десятилетие живет в этом режиме и достаточно адаптировалась, такие временные горизонты нас не пугают. Вполне возможно спрогнозировать, что попытки сдерживания нашей экономики будут продолжаться. Как вы видите, [правительство] принимает энергичные меры, которые дают результат и позволяют нам идти по пути развития", - подчеркнул Песков.

Песков врет... Динамика падения экономического и социального состояния "недоимперии" набирает критические обороты. Как сами санкционные меры, так и попытки кремля угрозами и шантажом международного общества эти санкции облегчить или вовсе отменить, совсем не идут на пользу путинской России.

Больше всего санкции "ударили" по оборонному комплексу, банковской сфере и энергосырьевому сектору россии. Существенно пострадал фондовый рынок. Практически "упали" те отрасли российской экономики, где роль Запада в организации бизнеса была наибольшей. Авиа- и автомобилестроение, приборостроение, практически все виды перевозок. Начались проблемы с запчастями для техники, а "импортозамещение", которым так хвастается кремль, больше похоже на рекламный лозунг на полуразрушенной мануфактуре, которая пытается "слепить" что-то высокотехнологичное и современное по технологиям начала ХХ века, да еще и из привычных для россии строительных материалов (то есть - "говна и палок").

Несмотря на все заявления кремлевских рупоров и руководителей, очень трудно найти на россии что-то, чему пошли на пользу санкции. Перекрыв поставки газа большинству европейских стран в неудачной попытке добиться уступок по Украине, рф надолго потеряла долю на мировом газовом рынке. Как прогнозирует Международное энергетическое агентство, занимая 30% в мировой торговле газом перед началом вторжения в Украину, к концу 2030-х гг. рф будет иметь лишь 15%. Возможности найти новые рынки вместо европейского, на который до войны "Газпром" качал 150 млрд куб. ежегодно, у рф "крайне ограничены", говорится в докладе МЭА, который цитирует Bloomberg.

Попытки договориться с Китаем об увеличении поставок и строительстве трубопровода "Сила Сибири - 2" постоянно терпят неудачу. Еще в марте, во время визита в москву председателя КНР Си Цзиньпина, путин предлагал увеличить экспорт на китайский рынок в 6 раз, до 100 млрд куб. м в год, и утверждал, что контракт уже "в высокой степени готовности". Но ни весной, ни через полгода, когда сам путин прибыл с визитом в Пекин, никаких документов по "Силе Сибири - 2" подписать не удалось.

Перспектив вернуться на европейский рынок у "Газпрома" также немного: газовый шантаж кремля заставил страны ЕС сократить потребление и найти новых поставщиков. По прогнозам МЭА, спрос на газ в Евросоюзе к концу десятилетия сократится на 50 млрд куб. м. в год.

Согласно отчетности по МСФО, с июля 2022 года по конец июня 2023-го "Газпром" получил более триллиона рублей чистого убытка, был вынужден сократить добычу газа на четверть – это рекордный показатель за всю историю компании.

Но кроме количественных эффектов, есть еще и качественные. Санкции радикально изменили Modus operandi экономического блока российской власти. России нужно забыть о технологическом развитии, диверсификации экспорта и относительной свободе капитала. Теперь на горизонте лишь юанизация расчетов, тотальный контроль бизнесов со стороны власти и милитаризация расходов.

В краткосрочной перспективе россия действительно имеет шанс выдержать санкционную нагрузку за счет собственных ресурсов, даже при условии отсутствия каких-либо современных возможностей их использования. А вот в средне- и долгосрочной перспективах путин оставил страну без будущего.

Какой бы ни была кремлевская статистика о том, что только 27% россиян "на себе почувствовали санкции", а все остальные проценты только убедились в "прочности и мощи" страны дураков и березок, есть другая статистика, не такая утешительная и патриотическая для кремлевских крыс.

Количество рождений детей в рф продолжает стремительно снижаться и в ближайшие три года упадет до уровней, которых россия не видела с царских времен. Такой прогноз российские власти заложили в проект бюджета Социального фонда. В прошлом году в рф появились на свет 1,306 млн детей, в этом году количество рожденных снизится до 1,244 млн и станет минимальным с 1990-х годов. Как сказал в интервью. The Moscow Times демограф Алексей Ракша, - "заложенные в прогноз цифры - это минимум с рубежа XVIII-XIX века".

Не рожают и не хотят рожать россияне! Это видимо из-за значительного всестороннего доверия к путинской власти и понимания огромных "хороших перспектив" для российского общества при такой придурковатой власти?!!!

Продажи оральных контрацептивов в этом году (за сентябрь) составили более 20,7 млрд рублей, подсчитала аналитическая компания DSM Group. Это самый высокий показатель как минимум за последние 6 лет. На фоне постоянных разговоров кремлевских рупоров о необходимости "быстрого повышения рождаемости в России", путинский Минздрав внес препараты контрацепции в перечень предметно-количественного учета. Как следует из опроса ВЦИОМ, такой запрет на свободную продажу не поддерживают 55% россиян. То есть, даже официально, более половины россиян не имеют желания "плодиться" в условиях, которые создал "царь" для своих крепостных.

Следует отметить, что исторически доказан тот факт, что рождаемость нации усиливается во время реальной внешней угрозы. А вот в "смутное время" – люди откладывают рождение детей. "Темные путинские десятилетия" разрушили перспективы российского общества на светлое будущее. Часть россиян сознательно не верит своему "вождю". Еще большее количество "простых и рядовых" на подсознательном, генетическом уровне, понимает, что россия образца путина не способна удовлетворить даже базовые потребности семей для продолжения рода и в долгосрочной перспективе российское общество ждет тотальная деградация и упадок.

А международные санкции лишь ускоряют и активируют разрушительные процессы путинской "недоимперии".