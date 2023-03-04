Блог | Кирилл Сазонов: Столицей Украины объявят Донецк: оккупанты рисуют себе победу

Роспропаганда рисует себе на всякий случай победу. С тем результатом, который есть. Что логично. Киев за три дня не взяли, всю Украину за семь дней не взяли, Харьков и Одессу (как они говорили – русские города) тоже не взяли. Временно захватили Херсон, но были вынуждены сбежать. Дабы не получить серьезных ***лей от ЗСУ. С Харьковщины их тоже выгнали пинками. А заканчивать войну поражением путину обидно. Какой он тогда нах**. полководец, великий политик и мудрый лидер?

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Победа нужна. Значит, будет большой развод доверчивых россиян. Объявят про победу и присоединении Украины. Настоящей Украины. То есть не всей, а только той, которую удалось захватить. И вот уже гауляйтер оккупированной части Запорожской области Балицкий объявил Мелитополь столицей. Надо полагать, с Херсонской будет такая же история. И границы пересмотрят. А столицей Украины объявят Донецк. Хотели бы Харьков, как большевики, но харьковчане очень сильно п**дят за такие желания. Пусть Донецк. Все.

Вот эту Украину со столицей в Донецке они и присоединят. Вернут обратно в СССР или как у них это будет называться. Соловьев и Симонянша все "терпеливым" объяснят. Путин снова всех переиграл, ура гениальному стратегу. Можно заключать мир с "неправильной Украиной", которую не смогли захватить и у которой столица в Киеве. Только вот… у Киева свой взгляд на этот сценарий. И ЗСУ в качестве аргумента. Так что "великому стратегу" стоит прислушаться к своим советникам и рассмотреть перенос столицы в Сибирь. От беды подальше. Хотя… там же Китай рядом и тоже со своими планами. Что остается? Бункер на Северном полюсе?