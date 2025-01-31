Столб дыма был виден издалека: в Москве произошел мощный пожар в здании бывшего завода. Фото и видео

В пятницу, 31 января, на северо-западе Москвы загорелось двухэтажное здание на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, где сейчас находится нелегальный хостел. Над местом происшествия виднелся черный столб дыма.

Видео дня

Огонь охватил площадь более 2000 квадратных метров, а к тушению привлекли пожарный поезд, в котором 150 тонн воды и 4 тонны пенообразователя. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

По данным SHOT, пожар начался почти в шесть часов утра в двухэтажном здании, расположенном на улице Сходненский тупик.

Огонь частично завалил кровлю и охватил до 2000 кв. метров.

На место инцидента выехали все экстренные службы и были эвакуированы около 50 человек. О пострадавших информация отсутствует.

Пожары почти сразу предоставили повышенный ранг сложности №3.

Отмечается, что хостел функционировал в здании нелегальное, а владельцу придется столкнуться с прокуратурой.

Как сообщал OBOZ.UA, что 23 января в городе Клин Московской области вспыхнул мощный пожар на складах. Над местом ЧП поднялся высокий столб черного дыма. Поблизости находится военный городок и аэродром "Клин-5", где базируется 92-я отдельная вертолетная эскадрилья спецназначения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!