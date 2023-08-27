'Стало немного грустнее': россияне пожаловались, что из-за войны взлетели цены, и посоветовали украинцам 'сдаваться'. Видео

Рядовых россиян спросили, как изменилась их жизнь за время войны РФ с Украиной. Большинство пожаловались, что из-за войны взлетели цены, а некоторые даже посоветовали украинцам "сдаваться".

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Участие в опросе приняли мужчины и женщины разного возраста (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Часть опрашиваемых заявила, что их жизнь не изменилась вовсе, ни с началом войны, ни с началом пандемии коронавируса, например.

Мать троих детей, призналась, что начала больше переживать. Особенно при 14-летнем сыне, однако пообещала воспитывать его настоящим патриотом своего государства.

Несколько молодых девушек заявили о недоступности брендовых вещей из-за санкций, введенных после вторжения РФ в Украину. Мужчины пожаловались на заоблачный курс доллара.

И те, и другие заявили о повышенном уровне тревоги и "форсении" новостей в интернете.

"Стало немного грустнее", – сказал один из мужчин, который переживал из-за войны, потому что она, по его словам, идет с братским народом.

И только один мужчина преклонного возраста заявил, что не стоит вести боевых действий, ведь куда лучше жить в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь продвижение наших защитников станет более быстрым.

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