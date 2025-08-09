Стали известны имена почти 123 тыс. погибших на войне в Украине российских оккупантов

В России установили имена 122 883 военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения путинской армии в Украину. Из них 53% – это так называемые добровольцы, а также мобилизованные и осужденные, которых отправили в "мясные" штурмы из исправительных колоний.

Такое количество на основе открытых данных удалось установить BBC совместно с оппозиционным изданием "Медиазона" и командой волонтеров. При этом они считают, что общее число погибших со стороны российских сил может достигать более 296,5 тыс. военных.

Большинство погибших оккупантов – из Башкортостана

Расследователи отметили, что в первые полтора года полномасштабной войны распределение погибших россиян носило волнообразный характер: периоды высоких потерь по 100-150 подтвержденных смертей в день сменялись "затишьем", когда в день гибло около 50-60 человек (чьи имена подтверждены).

"С октября 2023 года картина кардинально изменилась: уровень потерь остается стабильным и редко опускается ниже планки 120 погибших в день с российской стороны. Снижение показателей в правой части нашего графика объясняется не падением уровня потерь, а тем, что нам требуется время для перепроверки и разбора сведений, опубликованных недавно", – говорится в публикации.

Отмечается, что по состоянию на 8 августа 2025 года максимальное число погибших оккупантов из региона назвали власти и СМИ Республики Башкортостан – 5945.

27% установленных расследователями погибших россиян – это "добровольцы" (в 2023-м их было 14% от общего количества потерь). Из всех установленных погибших оккупантов 14% – это заключенные.

"Удельная доля этой категории постепенно снижается, поскольку сейчас следователи и адвокаты обязаны уведомлять обвиняемых и подозреваемых в том, что они могут избежать уголовного наказания, если согласятся подписать контракт с российской армией. Поскольку по суду такие люди не были признаны виновными, мы учитываем их как добровольцев, а не как осужденных", – пишет BBC.

Кроме того, 11% ликвидированных захватчиков – это мобилизованные. Хотя авторы публикации признают: скорее всего, реальные потери среди этой категории могут быть гораздо выше, поскольку во многих некрологах не указывается статус погибших. Из-за этого часто невозможно понять, ушел россиянин на фронт сам или был мобилизован.

Россия теряет офицеров, а реальное число потерь – выше

По словам расследователей, ВС РФ продолжают терять на фронте в Украине и высококвалифицированные кадры, в том числе офицеров. Всего с начала полномасштабного вторжения известно о ликвидации 5540 офицеров армии РФ. Среди них 12 генералов.

"Но сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 4074 военных в звании от лейтенанта до капитана. Это, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь", – пишут журналисты.

По их мнению, реальные потери армии РФ в Украине намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные военные специалисты предположили, что анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать лишь только 45% до 65% от реального числа погибших. Объясняют это тем, что тела существенного числа оккупантов, ликвидированных за последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя.

Кроме того, итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастет, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений "Л/ДНР".

"С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших может быть от 189 051 до 273 073 человек… С декабря 2022 года сепаратисты "ДНР" перестали публиковать данные о потерях своих войск ("ЛНР" сведения о своих потерях не обнародовала вовсе). Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске "Л/ДНРовцев", давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что могли погибнуть 21-23,5 тыс. человек. Следовательно, общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 210 050 до 296 573 военных", – предполагают авторы этого расследования.

Что предшествовало

6 августа прошел год с тех пор, как ВСУ начали операцию в Курской области РФ. Военное командование Украины подсчитало, что за это время Россия потеряла там более 77 тысяч военных убитыми и ранеными. Среди этих потерь – и около 4000 северокорейских солдат, о развертывании которых на территории РФ Москва просила у Пхеньяна.

В течение суток 7 августа численность российских войск уменьшилась на 1040 оккупантов, а за 8 августа – еще на 940. На сегодня общие потери живой силы армии РФ с начала полномасштабной войны составляют примерно 1 062 290 оккупантов (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, в телефоне одного из военных РФ, которые попали в руки украинских десантников на Сумщине, нашли видео с боевым слаживанием "второй армии мира". На опубликованных кадрах видно, как командир оккупантов унижает и применяет физическую силу к солдатам из-за их отказа умирать в "мясных" штурмах.

