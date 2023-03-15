США могли начать войну с Россией: генерал высказался о сбитом беспилотнике MQ-9

Уничтожение беспилотника США MQ-9 Reaper в Черном море российским истребителем Су-27 могло стать началом войны между Россией и Соединенными Штатами. Приказ об уничтожении БПЛА был дан высшим руководством РФ.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Удар по беспилотнику – это уже игра на грани фола", – заявил он.

"Российская Федерация в противостоянии с США, с НАТО поднимает ставки. Она пытается создать зону конфликта. Не рискуя создавать операции на стратегических направлениях, например, на тихоокеанском или балтийском, она осуществляет провокации в Черном море – по мнению России, в серой зоне", – отметил генерал.

Он пояснил, что все БПЛА в акватории Черного моря рассматриваются страной-агрессором Россией как враждебные. "Сейчас поступила команда ужесточить давление на американцев, создавать провокационные зоны и зоны конфликта".

"Россия попыталась "наказать американцев", как они говорят, и принудить американский беспилотник, который вел разведку, покинуть эту зону. Они подняли истребители, могли демонстрировать намерение нанесения ударов. Но беспилотник никак не отреагировал на такие действия", – рассказал Маломуж.

Тогда было принято решение об уничтожении БПЛА. "Этот удар был нанесен по заданию высшего руководства, поскольку сам летчик не может принимать таких решений. Это могло быть началом войны", – подчеркнул генерал.

Прогнозируя дальнейшие шаги США, он сказал: "Думаю, США заявят о недопустимости таких действий. В случае повторения подобного инцидента, думаю, США ответят. Уверен, что об этом был предупрежден и посол России в Соединенных Штатах".

Полную версию интервью с Николаем Маломужем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 14 марта над Черным морем произошел инцидент между беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими истребителями Су-27. Один из истребителей задел БПЛА, в результате беспилотник был сбит. В руководстве ВВС США поступок россиян назвали непрофессиональным и опасным.