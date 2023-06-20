Спят прямо на досках: появилось видео из подвала в Луганской области, где командование удерживает оккупантов, отказавшихся воевать

В сети показали незаконное место содержания российских солдат, отказавшихся воевать. Подвал, где такие оккупанты вынуждены спать прямо на досках и ходить в туалет в пластиковую бутылку, расположен на оккупированной территории Луганской области.

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Соответствующее видео, снятое одним из заключенных, опубликовала Astra. Известно, что это по меньшей мере 15-е место, где россияне удерживают своих отказников. Судя по опубликованным кадрам, единственный источник света у пленных – фонарики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По данным журналистов, подвал расположен в 15 километрах от другого лагеря для отказников в Зайцево (Ильичевка) Луганской области. Источники издания сообщили, что военных часто перевозят из Зайцева в Россыпное и обратно, не сообщая им названия населенных пунктов. Журналистам известны оба адреса, где расположены подвалы.

Отмечается, что такие места действуют нелегально, поскольку по закону военнослужащие должны отправляться на гауптвахту только после составления протокола о задержании или протокола о применении мер обеспечения производства по материалам дисциплинарного проступка. В этом случае их не составляют. Кроме того, гауптвахты не должны находиться в подвалах.

Напомним, каждый день все больше кадровых военных и насильственно мобилизованных граждан РФ отказываются выполнять преступные приказы и участвовать в агрессии против Украины. Но если они пишут рапорты уже на оккупированной территории, попадают на подвал. А в январе 2023 года кремлевский диктатор и вовсе легализовал тайные тюрьмы, куда бросают "мятежников". Путинский режим делает все, чтобы подавить на корню даже малейшие ростки инакомыслия, а уже в зоне боевых действий это делается "по беспределу". Подробнее об этом и каков выход для тех, кто хочет сохранить жизнь, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в июле 2022 года пятеро российских офицеров, которых отправили на войну, написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях. После этого обманным путем они очутились в подвале в неустановленном населенном пункте;

– многие нелегальные лагеря для отказников размещены сейчас именно в подвалах. Официально их существование российские власти не признают.

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