В поселке Горное Забайкальского края годовалая девочка скончалась из-за отсутствия врачей и непредоставления своевременной медицинской помощи. Все квалифицированные медики в регионе отправлены на войну в Украину, чтобы спасать раненых оккупантов, поэтому жизнь российских детей осталось доверять интернам и стажерам.

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Об очередном результате безумной войны, развязанной Путиным, рассказали российские СМИ. Все началось с того, что у маленькой Серафимы началась диарея, но спустя два дня ее настигли и судороги.

"Мать девочки вызывала скорую неоднократно. Но ей говорили, что машину придется ждать несколько часов. Поскольку малышка была уже явно истощена, родители самостоятельно отправили ее в военный госпиталь, где надеялись на дежурство медицинской бригады. А там их встретила врач-стажер, ординатор 2-го года обучения", – рассказали журналисты.

Когда Серафима перестала дышать, запрокинув голову, медперсонал заметался и начала предпринимать меры по ее спасению. Однако было слишком поздно и ребенок умер.

"За развязанную Путиным идиотскую войну россияне теперь платят своими жизнями не только на фронте, но и в тылу", – отреагировали авторы оппозиционных Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больницах на оккупированной части Луганщины все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии. Скорая помощь выезжает только на вызовы российских военных.

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