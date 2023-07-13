'Создает угрозу': Путин снова испугался вступления Украины в НАТО и размечтался о 'гарантиях безопасности' для РФ

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что вступление Украины в НАТО создает угрозы безопасности государства-террориста. Кремлевский лидер пригрозил "приостановить" участие России в "зерновом соглашении" и требует для него "гарантий безопасности".

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Так, президент РФ прокомментировал результаты саммита НАТО в Вильнюсе российским СМИ. Диктатор упомянул, что угроза вступления Украины в Альянс якобы и стала одной из причин начала войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"О членстве Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно, одна из причин "специальной военной операции" – это угроза вступления Украины в НАТО. Ничего хорошего я в этом не вижу", – заявил диктатор.

Он также добавил, что, мол, Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украины, но "при обязательном условии обеспечения безопасности РФ".

Также диктатор традиционно озвучил свои угрозы, манипулируя участием страны-агрессора в "зерновом соглашении".

"Как одна из опций, не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду, мы можем приостановить наше участие в сделке, и если все еще говорят, что все данные нам обещания будут выполнены, то пусть выполнят это обещание. Мы сразу же присоединимся к этому соглашению, снова", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент США Джо Байден заявил, что преданность антироссийской коалиции Украине не ослабнет. "Путин по-прежнему ошибочно считает, что сможет пережить Украину", – резюмировал президент США;

– президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что страна-агрессор Россия традиционно преступным образом отреагирует на решение "Группы семи" относительно нашей страны и попытается заблокировать гуманитарные инициативы, чтобы создать очередные кризисы в мире. В частности, глава государства отметил, что существуют риски блокирования Черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.