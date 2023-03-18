Казалось бы, немыслимо себе представить, что страна, в которой одна из самых многочисленных религиозных групп – мусульмане, является при этом врагом ислама. Но, на самом деле это именно так.

Видео дня

Дело в том, что традиционно, будь-то советская, или российская власть, в них никогда не отражались какие-то высокие моральные принципы, а игра на межнациональной и межрелигиозной розни всегда способствовала установлению автократичного, репрессивного режима.

С момента существования российской федерации, с первых же дней в обществе информационно формировалось неприятие к другим национальностям и религиям, возникали клише "лицо кавказской национальности" и прочие. Это позволяло, как отвлекать внимание общества от внутренних экономических и политических проблем, на межнациональные факторы неприятия, так и усиливать меры контроля, за обществом.

Но важно и то, что россия использовала данные межнациональные и межрелигиозные различия и для того, чтобы вести войны, создавать провокации, распространять фейки и манипуляции. Например, в ходе Первой и Второй чеченских войн информационно фактор межнациональной вражды играл очень важную роль, куда большую чем понимание сути происходящего и служил поводом для истребления – геноцида чеченцев.

Российских военных ничто не останавливало стирать с лица земли ковровыми бомбардировками сирийские города, разрушать школы, больницы, жилые кварталы. Российские интервенты устроили геноцид сирийского народа не меньший, нежели их кровавый диктатор Башар Асад.

Из недавних примеров – Карабах. В 2020 году, в ходе 44-х дневной войны, российские пропагандисты неоднократно публиковали фейки о том, что азербайджанские войска обстреливают религиозные святыни, христианские церкви и даже мечети. Армянскими НВФ в Карабахе была специально обстреляна старинная "иранская" мечеть в Шуше, в чём были обвинены азербайджанские военные. Сделано это было с целью вызвать в мусульманском мире недоверие к азербайджанцам и дискредитировать их в среде единоверцев.

А начиная с 2023 года, прокатилась череда акций, которые можно объединить под общее название – сожжение Корана.

В Швеции, так называемый политик Расмус Палудан регулярно демонстративно сжигал Коран перед посольством Турции. Такими действиями он якобы реагировал на долгие раздумья и колебания Анкары относительно принятия Швеции в НАТО, но на самом деле его задачей было заблокировать своими провокациями этот процесс.

Сейчас известно, что Расмус Палудан находится в тесном контакте с российскими спецслужбами и неоднократно встречался с представителями ЧВК "Вагнер". Этот человек был марионеткой в руках российских спецслужб, в рамках сценария по дискредитации Швеции, а Коран стал инструментом.

На этой неделе в российском сегменте сети распространили наспех снятую серию видео о том, как, якобы, украинские военные: режут сало на Коране (ножом — китайской копией Columbia, которые были закуплены специально для чеченских подразделений "Ахмат"); растапливают костОр Кораном (говоря на языке и близко не похожем на украинский и используя слова, которые в Украине не популярны); используют Коран в туалете, для вполне понятных целей…

Похоже у российских спецслужб какой-то фетиш на оскорблении ислама и, в последнее время особенно, Корана. И, конечно же, хочется спросить, а что скажут российские мусульмане, глядя на эти дешёвые и топорные инсценировки, в которые даже ребёнок детсадовского возраста не поверит.

Опять-таки – сало нарезали на Коране ножом, который является элементом штатной комплектации боевика "Ахмат". Да и реакцию Рамзана Кадырова стоит упомянуть, где он изливает декалитры жёлчи на "неверных" которые совершили это надругательство и даже предлагает вознаграждение за их поимку.

Но это как раз тот случай, когда так рьяно пытаешься найти злодея, а все дорожки приводят к тебе самому. Но важно даже не это.

Важно то, что осквернение Корана для российских мусульман, таких как боевики "Ахмат" и Рамзана Кадырова, уместно, для выполнения поставленных российским руководством задач – дискредитировать украинцев среди мусульман. Или Рамзан Кадыров настолько умственно неполноценный, что поверил в этот низкопробный перформенс? Нет. Просто он сам готов подтереться Кораном, если будет поставлена такая задача.

Так кто же тогда, современная россия, если не враг ислама? Ведь в своей агрессии против любой страны, в любой локации на карте мира, что в Карабахе, что в Сирии, что в Швеции, что в Украине, они для достижения целей готовы разрушать исламские святыни, убивать мусульман, надругаться над святыми текстами…