Сотни новых могил: на Кубани стремительно разрастается секретное кладбище ''вагнеровцев''. Видео

"Повар Путина" Евгений Пригожин не зря носится по всем "зонам" России, стараясь как можно быстрее и как можно больше "зеков" привлечь в ряды своей НПК "Вагнер". Он вынужден это делать, чтобы перекрыть огромные потери наемников, которых украинские защитники сотнями отправляют на концерт к Кобзону.

Видео дня

В сети показали стремительно разрастающееся секретное кладбище "вагнеровцев" на Кубани. Как стало известно, расположено оно в Краснодарском крае в городе Горячий ключ. Об этом OBOZREVATEL сообщили читатели.

Свежие могилы на кладбище появляются сотнями.

"Секретное кладбище "вагнеровцев" в Горячем Ключе стремительно растет в размерах. С начала года только на одном участке появились сотни новых могил. Хоронят "чвкашников" на выселках, потому что лучшие места приберегли для Пригожина и его стаи", – написал наш читатель Валерий.

Как видно из кадров, экскаватор вырывает могилу за могилой по несколько десятков в день.

На крестах нет фотографий, не на всех есть и фамилии. Это объясняется, очевидно, тем, что большинство погребенных наемников – зеки.

На всех могилах одинаковые венки, сделанные из черного целлофана, напоминающего мусорные мешки. Возможно даже из тех самых, в которых их сюда привезли. Венки украшены бумажными цветами и пятиконечными звездами в центре.

На другом видео, обнародованном в сети, кладбище посетил сам Пригожин. Он возложил цветы на одну из могил. Судя по тому, как он быстро и небрежно это сделал, кадры были сняты для пиара.

Так заканчивается контракт боевиков ППК "Вагнер" – могилой с венком из мусорного мешка, расположенной в шеренге сотен других таких же могил, которые очень скоро зарастут сорняками и кустарником, ведь вряд ли кто-то будет их навещать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Пригожин показал кладбище наемников, расположенное в Краснодарском крае. Видео было снято месяц назад и на кадрах видны десятки свежих могил.

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