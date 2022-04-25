Тут, говорят, группу террористов поймали, которые хотели что-то странное с гр. Соловьевым сделать. Почему странное? Ну смотрите: "У задержанных изъяли восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, гранату, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также "националистическую литературу и атрибутику."

Простите, но ЧТО они с ним хотели сделать этим арсеналом? Превратить в дуршлаг, целый час стреляя в него из шести пистолетов (1000 патронов с учетом времени переснаряжения магазинов), сжечь, взорвать, накачать наркотиками или довести до инфаркта зачитыванием националистической литературы? Или все одновременно? Атрибутикой же что, хотели обложить, как волка флажками, что ли? И зачем им поддельные(!) украинские паспорта?!! Не понимаю.

Видео дня

И, вообще, без визитки Яроша нещитово!

Если же серьезно, то вы помните, кто придумал в свое время идею про "сакральную жертву"? Ну и вот... Есть вероятность совершения громкого терракта в качестве предлога для развертывания массовых - по-настоящему массовых - репрессий. Ну, как убийство Кирова использовали.

P.S. Штирлиц шел по Берлину. Ничто не выдавало в нем советского разведчика, кроме буденновки со звездой, автомата ППШ и волочащегося за Штирлицем парашюта.

P.P.S. Кстати, я бы на месте гр. Соловьева и его "коллег" не расслаблялся. Сегодня пропаганде хватило для антуражу "предотвращения", а завтра уже и настоящий труп может потребоваться.