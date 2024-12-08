В Сирии войска тирана Башара Асада не просто отступают перед лицом объединенной коалиции Сирийских антиасадовских сил (в нее входят сторонники демократической Сирии, мусульманские суннитские отряды Хайат Тахрир аш-Шам, курдские формирования), они откровенно бегут, оставляя города вовсе или почти без сопротивления. Алеппо, Хама, Дар Эс-Зор уже в руках повстанцев. Их передовые отряды прямо сейчас входят в Хомс, ключевой и последний крупный город на пути к Дамаску, связывающий столицу Сирии с приморской Латакией, где существенную часть жителей составляют алавиты, к религиозной общине которых принадлежит и клан Асада.

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Диктатор Сирии прилетал в Москву (полусекретно), просил помощи у Путина, но, по всей видимости, получил вежливый отказ. Русские самолеты несколько раз побомбили Алеппо и дороги на Хомс и на этом участие союзника Асада в его защите закончилось. Поступают ясные сигналы, что у России есть сейчас дела поважнее, чем защита Сирии. И у Ирана, второго мощного союзника Асада, кстати, тоже. Иран весьма ослаблен противостоянием с Израилем и внутренней нестабильностью - иранцам аятоллы смертельно надоели своим лживым показным благочестием и вполне искренней алчностью и имперскими претензиями. Сил на реальную поддержку Асада у аятолл, кажется, уже нет.

Но самое удивительное и знаменательное, что сил нет и у России. Быстрый (фактически, в 10 дней) успех антиасадовских сил в Сирии - свидетельство крайнего истощения военного и финансового потенциала России в Украинской войне. До нынешних событий в Сирии весь мир гадал, насколько истощены силы Путина почти трехлетней крайне ожесточенной войной. Теперь очевидно - истощены до крайности.

Никогда бы Путин не бросил своего союзника, да еще занимающего стратегически важнейшую позицию в Восточном Средиземноморье, никогда бы не стал эвакуировать российские военные базы в Латакии, если бы была хоть какая-то возможность русским войскам остановить наступление. Ведь антиасадовские силы не так уж и мощны. У них нет авиации, почти нет тяжелой боевой техники, ракет. И, тем не менее, поддержка из России не приходит. Когда-то в 2015-16 годах огромные силы и ресурсы Путин бросил на защиту Асада. И защитил, надо признаться. Асад, который в октябре 2015 готов был капитулировать в Дамаске и бежать из страны, к ноябрю 2024 года контролировал примерно три четверти территории Сирии. Теперь он вновь пакует чемоданы, я полагаю. Ни танков, ни ракет из зоны Каспия, ни головорезов вагнеровцов, ни регулярных частей РА ему на помощь Путин не посылает по той простой причине, что их нет.

Быстрый успех антиасадовской коалиции показал наглядно, что военная и экономическая машина Путина на грани развала. Сегодня нет сил для защиты Асада, завтра закончатся силы для войны с Украиной.

Победные флаги оппозиции на стенах цитаделей Алеппо и Хомса - могут стать предзнаменованием скорого конца путинского режима в Москве.