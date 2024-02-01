ВМС: на борту уничтоженного российского катера 'Ивановец' могли быть десятки членов экипажа

На уничтоженном бойцами Главного управления разведки МОУ ракетном катере "Ивановец" могло находиться до 40 человек экипажа. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Военно-морских сил Украины. Отмечается, что указанное судно находилось в составе 41 бригады ракетных катеров и нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

Причем указанная бригада уже не впервые понесла потери – ранее СБУ и ВМС совместными усилиями повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

В ВМС отметили, что ракетный катер "Ивановец" – достаточно существенная потеря для ЧФ РФ. В составе флота судов проекта 1241.1 до сих пор было всего три. Среди его вооружения – в частности, противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км.

"Эта операция – очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", – отметили в украинских ВМС.

Напомним, "Ивановец" в ночь на 1 февраля уничтожили воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО Украины. Ракетный катер ЧФ РФ как раз совершал рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус корабль получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

Как сообщал OBOZ.UA, РосСМИ сообщили, что на борту российского катера "Ивановец" были ракеты. По предварительным данным, речь идет о сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракетах "Москит". В то же время, пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!