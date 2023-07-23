Снова двойник? Путин в день обстрела Одессы сходил в собор и снова пошел в люди. Фото

Диктаторы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 июля, в день обстрелов Одессы, посетили Кронштадтский морской собор РПЦ в Санкт-Петербурге. После этого политики вышли на площадь около храма и фотографировались с людьми.

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Соответствующие фото и видео опубликовали пропагандистские СМИ. На этих кадрах видно, как Путин, известный своим требованием проходить карантин перед встречей с ним, вдруг начал обниматься и жать руки "незнакомцам" (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Диктаторов окружила толпа, которая откровенно льстила президентам. Некоторые люди желали Путину и Лукашенко здоровья и благополучия, говорили, что любят их и прочее.

Один из пропагандистов спросил у Путина, а как же карантин. "Люди важнее, чем карантин", – ответил глава Кремля.

В конце российский и беларусский президенты сели в черный автомобиль и уехали.

Блогер Алексей Голобуцкий на своем канале в Telegram отметил, что эта "случайна" встреча выглядела очень странно и непоследовательно. Он сравнил фотографии Путина на переговорах с Лукашенко и Путина в Кронштадте.

Напомним, что Лукашенко прибыл в Россию вечером 22 июля. Он встретился с главой РФ утром следующего дня.

На переговорах с Путиным т.н. президент Беларуси заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в "поход" на Польшу, на Варшаву и Жешув.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 23 июля Россия снова атаковала Одессу крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами" и "Искандерами". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

– Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО Украины сбили девять.

– На террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что за Одессу обязательно будет ответ.

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