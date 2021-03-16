Пребывания Путина у власти наглядно доказывает, что пожизненный диктатор России “геополитически сумасшедший”. Вся опасность в том, что наступила весна. Как известно, у подобного типа больных именно весной и осенью случаются резкие обострения. Поэтому уже сейчас нужно понимать, что не за горами очередное путинское весеннее обострение. До этого Украина и ее западные союзники должны быть готовы.

Путин хочет взять под контроль Украину и не собирается от этого отказываться. Это маниакальное желание просто уничтожает его изнутри. Российский деспот является мастером в использовании страха россиян перед якобы существующей угрозой, поступающей от Запада. Он подкрепляет это убийствами на Донбассе, нагнетая все больший страх для достижения своих целей.

С начала президентства Путин занимается демонтажем достижений Михаила Горбачева, которых удалось достичь во время перестройки. Тогда Горбачев выбрал разрядку, чтобы избежать войны и дать миру относительный мир на десятилетия. Но бункерный диктатор вернул в международную политику страх и запугивание ядерной войной.

Имперское расширение границ современной Российской Федерации в Кремле видят не менее, чем до границ бывшего СССР. Они думают, что им удастся силой заставить мир смириться с их нарастающими территориальными аппетитами.

Путин и его подельники считают, что национальная безопасность России будет подорвана, если Украина вступит в НАТО и Европейского союза. Ведь тогда территориальные претензии к украинцам будет означать предъявление претензий к Европе и Североатлантическому альянсу. Поэтому для Москвы очень важно, чтобы Украина навсегда оказалась вне любых организаций демократического западного мира.

Московия, как подтверждает вся ее история, была и остается “раком человечества”. Теперь же, когда более 20 лет ею руководит кегебистская террористическая преступная группировка, которая приватизировало в свою пользу все ресурсы, все больше становится очевидным, что этот “рак” необходимо ликвидировать.

Хотя на реализацию “сверхидеи” реанимировать СССР у путинской империи не хватает человеческих ресурсов и экономических возможностей, иллюзия триумфальной экспансии продолжает вдохновлять Кремль на все новую агрессию.

И здесь самым большим врагом Путина есть время. За украденные у русских миллиарды долларов он не способен купить себе бессмертие и вечную жизнь. А после него все имперские потуги России могут просто постепенно угаснуть.

Российский “царь” не является всесильным “властителем зла” со своей сложной долгосрочной стратегией. Его воинственностью всегда руководит параноидальный страх в стиле КГБ перед иностранными заговорами и опасения, что соратники по дерибану могут устранить его от власти. Иногда эта стратегия оказывается достаточно эффективной в краткосрочной перспективе, несмотря на допущенные угловатости при ее реализации.

Когда Путин начинает действовать решительно и без оглядки, показывая свою беспощадность к врагам, которые больше всего ценят свой политический комфорт и упорно отказываются считать Россию реальной угрозой, то вроде все у него начинает получаться.

Но долгосрочным результатом этих антизападных действий является не кажущееся “национальное величие”, а несчастья для русского народа, которые начинают прибывать в виде все новых санкций со стороны Запада, и резкое увеличение количества недовольных его правлением в стране.

Наращивая насилие на постсоветском пространстве, Кремль добровольно попал в ту же ловушку, что и его предшественники из Советского Союза. Тогда приоритетными стали попытки обойти США и Запад в гонке вооружения, совсем не обращая внимание на резкое обнищание от этого своего населения.

Как учит предыдущий опыт, это можно применять лишь до тех пор, пока система не взорвется. А нападения на более слабые соседние страны, как Украина и Грузия, вовсе не являются признаком силы России. Наоборот, это признак деградации самой путинской системы.

Чего на самом деле хочет Путин? Нет сомнения, что он стремится вернуть Россию к старым “добрым временам” СССР, когда “железный занавес” разделяли оккупированные Москвой народы и восточноевропейские государства-сателлиты Кремля с Западной Европой.

Российская Федерация застряла в прошлом, выпуская ракеты и другое мощное оружие вместо того, чтобы создавать конкурентоспособную экономику будущего.

Путин хочет, чтобы Россия вернула себе мировой статус, который был в СССР десятки лет до его распада. И понимая, что у РФ не хватает силы, он сделал ставку на пользу апробированной тактики времен КГБ – искажение информации, откровенную ложь, политические убийства и заключения инакомыслящих. А также к давно проверенным на эффективность вмешательствам во внутренние дела других народов, чтобы ослабить их изнутри, вовлечь политических оппонентов в непримиримое противостояние между собой.

Вероятность России стать глобальной державой зависит от двух составляющих – военной способности и экономической силы. И даже военная способность РФ не дотягивает до вожделенных кремлевцами стандартов. Отсутствие экономической силы является тем фактором, который отдаляет Россию не только от Америки или ЕС, но и от Китая.

У Путина есть иллюзия, что он чуть не победил США и Европу. Осталось только немного дожать несговорчивую Украину, и затяжная партия будет окончательно выиграна. Кремль почему-то не хочет учитывать военной и экономической мощи США, которые не собираются играть в поддавки.

Агрессивная внешнеполитическая стратегия Москвы потерпела поражение. Путин не способен остановить стремление украинского народа стать частью НАТО и Евросоюза. В Украине прекрасно помнят о Голодоморе и Чернобыле. Помнят ГУЛАГ, террор и тотальную бедность. Если Путину так хочется в СССР, то пусть переименует Российскую Федерацию на Советский Союз и не морочит другим головы.

Единственный способ, которым Россия может поиграть в свой статус “мировой ядерной державы” – это запугивание ядерным оружием.

Сейчас Российская Федерация могла иметь гораздо больше, если бы только усмирила свое желание вторжений и насилия. Обладая огромными, захваченными силой у других народов территориями, с большим количеством имеющихся ресурсов, Россия очень быстро стала бы в один ряд с развитыми государствами. Но там решили применить свои ресурсы для создания порочной системы, которая использует грубую силу, чтобы незаконно получить то, что хотят от других стран.

Россия вымирает, ее население катастрофически уменьшается. И вместо того, чтобы быстро убивать миллионы, как это делали Ленин и Сталин, Путин убивает миллионы людей медленно, через пренебрежение здравоохранением, стремительное падение уровня жизни, при этом пытаясь щеголять притворным “величием” на мировой арене.

Это “величие” заключается и в том, что Россия с начала 1990-х начала заниматься отрезанием территорий государств, в которых ей что-то не нравилось. На оккупированных землях Грузии Москва незаконно создала марионеточные государства – Абхазию и Южную Осетию. После оккупации Крыма Кремль пошел и на оккупацию части украинского Донбасса. Приднестровье нависает, как темная туча, над Молдовой. Вряд ли Россия может говорить об уважении к международному праву, к которому она апеллирует, пытаясь выдать за законную оккупацию Крымского полуострова.

Единственной силой Путина является его непредсказуемость. А таинственность его планов заключается в том, что на самом деле никаких планов не существует вообще. Но это ловко прикрывается иллюзорностью “потемкинских деревень”, которые Россия постоянно демонстрирует внешнему миру.

Однако Путин хочет не только доминировать. Он, как римский император Нерон, желает, чтобы все его любили и восхищались его “величием” – в самой РФ и по всему миру. Он делает все для того, чтобы этот факт был признан. Но этого никогда не произойдет.

Он угнетает собственный народ и его эпоха находится на этапе своего окончательного завершения. Но именно сейчас Путин может стать еще больше непредсказуемым.

Если Путин “геополитически сумасшедший”, то не пора ли его лечить? Нужно прекратить выдачу виз для определенных категорий россиян в страны Евросоюза, США, Канаду и другие государства демократического мира.

В первую очередь это должно касаться депутатов Госдумы, государственных служащих всех уровней и рангов, военных, представителей спецслужб, ФСБ, ГРУ, полиции и других силовых органов. Они должны почувствовать на себе, куда их могут завести путинские авантюры.

В то же время требуется расширение санкций и определения сроков, в которые Москва должна оставить украинские территории. Если, например, в течение месяца не прекратятся обстрелы из оккупированной русскими части Донбасса, то к России будут применяться дополнительные санкции, которые будут заключаться в прекращении экспорта сырья.

Если в течение следующих нескольких месяцев Россия не выведет свои войска и военную технику из Донбасса, то Запад отказывается от экспорта газа и нефти.

Когда в течение следующих нескольких месяцев Россия не выведет свои войска из аннексированного Крыма и не прекратит его оккупацию, то РФ теряет свое место в Совете безопасности ООН и западные страны разрывают с ней дипломатические отношения.

Четкое определение временных сроков, в которые Москва должна уложиться, чтобы против нее не были введены новые санкции, должно стать действенным механизмом стимулирования Путина к прекращению военной агрессии в отношении Украины. А поскольку в Кремле понимают только силу, то других способов просто не существует.

“Смирительная рубашка” новых действенных санкций должна отрезвить российский политический истеблишмент, который уже давно находится в “параллельной реальности”. И сделать это нужно как можно быстрее.

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