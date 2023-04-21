'Случайно лайк нажму – ко мне в гости придут': жена пожаловалась оккупанту на закон о дискредитации армии РФ. Перехват

В стране-агрессоре РФ на фоне многочисленных поражений в развязанной против Украины войне, продолжающейся 14 месяцев, приняли закон, предусматривающий наказание за дискредитацию армии. За лайк или обсуждение событий "СВО", а особенно недобрый комментарий о земляках-военных, россиянам грозит до 12 лет заключения.

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На новые порядки от кремлевских властей пожаловалась жена/подруга одного из оккупантов. Перехват их разговора опубликовало на YouTube Главное управление разведки Минобороны Украины (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Во время телефонной беседы российский захватчик интересуется у собеседницы, что там нового в России, что рассказывают об Украине. Женщина же возмутительно отвечает, мол, с 1 декабря та тему войны россиянам общаться нельзя.

"Я тебе говорю "о дискриминации российской армии", или еще чего там, либо "освещении тех действий", которые там происходят, да, карается законом до 12 лет заключения", – заявила она.

Вояка путинской армии, который непонятно сколько находится в Украине, ухмыльнулся услышанному, заявив: "Короче, хр*н с ним". Но россиянка продолжила, говоря, что все это – правда.

По ее словам, даже если она соседу что-либо расскажет из того, что услышала от мужа/парня, который ныне воюет против ВСУ, а тот возьмет и заявит "в органы", что она "такая не хорошая", то к ней "в гости приедут".

"Пост в интернете выставлю какой-нибудь, случайно лайк куда-нибудь нажму – ко мне в гости приедут, сразу же дискредитация нах*й и все", – возмутилась, а может и не, россиянка.

В ГУР МО подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, агрессору будет справедливая отплата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодаре на россиянина составили админпротокол из-за "дискредитации армии РФ". Отмечается, якобы мужчина выбросил в мусорник врученную ему рекламу о службе в ВС РФ по контракту.

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