Когда WP обнародовала, что американцы предупреждали россию о теракте в Крокусе не вообще, а упомянув, в том числе, и сам Крокус, стало ясно: в мордоре всеми предупреждениями элементарно пренебрегли, ибо им там всем ПОХ.

Так же, как и на то, сколько погибнет росмяса на войне: ПОХ. В переводе с мордорского — безразлично. Ибо мяса у них много и они его не считают. В том — их сила. В именно ПОХ. Это главная тайна всех их военных достижений.

У нас такого нет. В Европе и Америке — тоже. То есть ПОХ, конечно, бывает и там, но только по отношению к другим, например — к Украине. Но никогда не по отношению к себе. В мордоре же ПОХ и на своих, в чём состоит всё мордорское могущество.

Только количеством. Как жуков, как саранча. Каждый — ничто, орда — всё. Это война саранчи с человечеством. Война не мировоззрений. Война миров.