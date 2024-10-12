Об истоках "великого" русского искусства

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Отдельно можно написать еще одну книгу о "крепостных" театрах. В этих заповедниках унижения человеческой личности, самодурства и жестокости рождалось "русское театральное искусство" и "великий русский балет".

Начавшись как забава, очень скоро увлечение театральными представлениями приобретает характер настоящей страсти. Однако, как и во всем дворянском быте эпохи крепостничества, и здесь понятие собственности, определение "свое" имеет решающее значение. Театр для всех, конечно, хорош, но престижнее всего иметь именно собственный театр, своих актеров. И речь пойдет о насилии, пытках и издевательствах в них, о богатых помещиках, как бы "генералах, фельдмаршалах, графах, князьях" - извращенных идиотах.

Практически всегда эти "возвышенные любители искусств" с трудом сдерживали свой гнев до антракта, правда случались и индивиды, которые посреди представления вылетали из-за кулис в ночном халате с колпаком и били своих крепостных актеров наотмашь по лицу. Некоторые записывали замеченные оплошности, допущенные исполнителями, и в антракте отправлялись за кулисы, прихватив с собой одну из плеток. Расправа с виновными происходила здесь же, немедленно, и крики выпоротых артистов доносились до зрителей, которых весьма потешало это дополнительное развлечение, - что говорит об общем духовном состоянии общества насилия. Некоторые заходили в гримерку и менторским тоном делали замечания. А потом давали указания слугам, и эти 15–20 минут антракта актрисе доставались дорого, "кучер порол ее с полным своим достоинством". Затем эта же актриса должна была или играть в водевиле, или отплясывать в балете.

Розги, пощечины, пинки, рогатки и железные ошейники — таковы обычные меры взыскания и одновременно средства для воспитания талантов в дворянских помещичьих театрах. Жизнь крепостных артистов мало чем отличалась там от положения одушевленных кукол. Ими пользовались, они должны были развлекать и доставлять удовольствие. Но их можно было при желании безнаказанно сломать, покалечить или вовсе уничтожить.

Очевидец быта крепостников и их крепостных "кукол" писал в горьком удивлении: "Как ни стараешься, но никак не можешь представить себе, чтобы люди, да еще девицы, после розог, да еще вдобавок розог кучерских, забывая и боль и срам, могли мгновенно превращаться или в важных графинь, или прыгать, хохотать от всей души, любезничать, летать в балете, а между тем делать были должны и делали, потому что они по опыту знали, что если они не будут тотчас из-под розог вертеться, веселиться, хохотать, прыгать, то опять кучера… Они знают горьким опытом, что за малейший признак принужденности их будут сечь опять и сечь ужасно. Представить ясно такое положение невозможно, а однако ж все это было… Как шарманщики палками и хлыстами заставляют плясать собак, так и помещики розгами и кнутьями заставляли смеяться и плясать людей…"

Физическими наказаниями далеко не исчерпывался круг унижений и мук крепостных артистов. Генералиссимус А.В. Суворов, завзятый любитель спектаклей, музыки и сам владелец крепостной труппы, отозвался как-то, что театральные представления полезны и нужны "для упражнения и невиннаго удовольствия". Большинство современников генералиссимуса, владевших крепостными актрисами, также превращали свои домашние театры в настоящие очаги самого варварского разврата.

Если описать быт русского помещика-театрала, то предстанет подобная картина: "Его повара, его лакеи, конюхи делались в случае надобности музыкантами… его горничные и служанки — актрисами. Они в одно и то же время его наложницы, кормилицы и няньки детей, рожденных ими от барина"

Крепостные актрисы — почти всегда невольные любовницы своего господина. Фактически это еще один гарем, только публичный, предмет явной гордости владельца. Актрисами добродушный хозяин "угощает" своих друзей. В доме, где устроен домашний театр, нередко спектакль заканчивается пиром, а пир — оргией.

Корреспондент Вольтера, человек "европейской образованности", в частной жизни князь (!) Юсупов обладал привычками азиатского деспота, о чем не любят упоминать искусствоведы. С "азиатским деспотом" все логично, ведь род "истинных русских князей" Юсуповых берет начало от ногайского хана Юсуфа-мурзы, перекрещенный и ассимилированный. Впрочем, как и десятки "обрусевших" других русских дворянских, а ранее тюрских, родов в России. Да и сама Россия вышла из Улуса Золотой Орды. Но, вернемся к князю.

В своем особняке в Москве он держал театр и группу танцовщиц — пятнадцать—двадцать самых красивых девушек, отобранных из числа актрис домашнего театра, уроки которым давал за огромные деньги знаменитый танцмейстер Иогель. Готовили этих невольниц в княжеском особняке для целей, далеких от чистого искусства.

Великим постом, когда прекращались представления на императорских театрах, Юсупов приглашал к себе закадычных друзей и приятелей на представление своего крепостного кордебалета. Танцовщицы, когда Юсупов давал известный знак, спускали моментально свои костюмы и являлись перед зрителями в природном виде, что приводило в восторг стариков, любителей всего изящнаго".

Но если для престарелых господ подобное греховное развлечение, тем более во время Великого поста, было сознательным свободным выбором, то для невольных участниц этих княжеских "вечеринок" дело обстояло совершенно иначе. По приказу помещика юных девушек вырывали из крестьянских семей, и насильно учили пороку. Что вынесли, какие физические и духовные мучения вытерпели эти несчастные дети, прежде чем научиться со смехом обнажаться перед взорами похотливых вельмож? Какая человеческая боль была скрыта за их улыбками?! Что там о духовности и традициях, о надежде человечества?

Ну что там, поборники "скреп"? Запад вам всегда виноват, бедную "святую расеюшку" своими непотребностями с пути божьего истинного сбивает? Могли бы действительно какие-нибудь иноземные завоеватели причинить этим крепостным детям большее унижение, чем эти "родные" господа-помещики, да еще и в пост? Что там о народе, его традициях, чести и достоинстве? Об "истинной вере", об истинном "православии" только в России? Кстати, специально "для русских", православие или ортодоксия – это не религия, а лишь ветвь христианства, использующая в своих богослужениях восточный или греческий обряд. Да, еще, важно: государство восточных славян Русь, в отличие от нынешней России, была крещена в три этапа именно в христианскую религию, задолго до 988 года и Киевского князя Володимера, закончившего процесс крещения, задолго до раскола христианства – великой схизмы, произошедшей на Соборе в Константинополе 16 июля 1054 года.

А что же РПЦ – отдел главного управления НКВД-КГБ-ФСБ, созданная в 1943 году по приказу "вождя" И. Сталина и до сих пор маскирующаяся под церковь? Скрепы? Напомнить о многочисленных гомосексуальных скандалах в семинариях РПЦ или о растлении попами этой организации, малолетних детей прихожан? Ну, какой народ, такова и "традиционная церковь".

Часть 2. Скрепоносцы, или Надежда в "традиционных" ценностях?

Поговорим о еще одной "традиционной русской ценности".

Перверсии, как известно, появились существенно раньше не только России, но и всего человечества – понаблюдайте за жизнью обезьян. Но если о Содоме, Гоморре и Древнем Риме нам известно практически всё, то тот факт, что гомосмексуализм в Российской империи был фактически повальным, особенно с ХІХ века, известно далеко не все и далеко не всем.

Бурный расцвет гомосексуализма в России изначально был вызван описанной выше "скрепой" - крепостничеством. Однополый эрос между мужчинами отражал общественную модель доминирования и подчинения. И если в сельской местности мужеложество оставалось скрытым от посторонних глаз, то в российских городах особо никто не таился.

В империи существовала "Артель развратников" – фактически гильдия профессиональных гомосексуалистов, практиковавшая в больших городах. "Артельщики" были в основном сосредоточены в банях.

"Молодые банщики (кинеды) очень сообразительны, что сумели сделать бани местом хорошего заработка. Три четверти банщиков за деньги соглашаются быть активными педерастами", – писал изучавший их доктор Тарнавский. В мужской проституции он видел экономические начала, точнее – ужасающую бедность, толкавшую низшие сословия к продаже своего тела. В книге приводится множество полицейских отчётов 1870-90-х годов, вот некоторые выдержки из них: "Василий Иванов, банщик 17 лет, показал, что пошёл работать в баню, где уже трудился крестьянин из его родной деревни. Здесь его земляки вовлекли его в практику сексуального обслуживания клиентов. Сам Иванов объяснял: "Ляжет со мной, как с женщиной, но только в задний проход".

"Пётр Мамаев из Москвы. Я уже 8 лет занимался мужеложеством с разными лицами, незнакомыми. Выйдешь на бульвар, разговоришь, сделаешь с ним дело".

Добавим, что центром продажной любви в Москве было вплоть до 1930-х было Бульварное кольцо. В пятницу и субботу тут одновременно собиралось до 300-400 кинедов. Самыми главными были Никитский бульвар и Никитские ворота. Проститут (кинед) Т.П., лечившийся в 1927-м у врача Белоусова, указывал, что "на бульварах он в общей сложности знал до 5 тыс. гомосексуальных проститутов". Просто одна "духовная" реальность в России!

В Петербурге таким местом был Невский проспект и особенно Пассаж, а здешние пассивные проституты получили прозвище "тётки". "По воскресеньям зимой тётки гуляют в Пассаже в верхней галерее, когда утром приходят кадеты и воспитанники, около 6 вечера – солдаты и мальчишки-подмастерья. Любимым местом тётки служат катки, куда они приходят высматривать молодых людей, коих затем приглашают в кондитерские или на дом. По средам тётки высших слоёв посещают балет в Мариинском театре, по субботам – ресторан Палкина".

Центр Питера буквально кишел гомосексуалистами. В 1908 году журналист Руадзе гневно писал в репортаже:

"Жадная хищная стая направляется на Невский. Главная квартира переносится на Невский и в Кафэ дэ Пари. Эта излюбленная улицей кофейня в подвале Пассажа есть действительная клоака, мрачная и отвратительная. Дневная биржа живого товара продолжается вплоть до закрытия Пассажа, а затем стая отходят к Фонтанке. С 8 вечера и до 12 по Фонтанке образуется род гуляний гомосексуальных Фрин, причём самых неимущих и ободранных, более оперившиеся отправляются в Таврический сад". (фрины и аспазии – ещё одно прозвище проститутов Питера).

Такая же гомосексуальная биржа, но рангом повыше, существовала в Зоологическом саду, куда за тётками приходили, солдаты, казаки, юнкера, гимназисты и т.д. За ночь тётка брала 3-5 рублей.

В обеих столицах у гомосексуалистов сложилась устойчивая субкультура (или как его тогда называли "мирок") – жесты, выделявшие своих; жаргон; одежда; культурные пристрастия, и т.д. Жёлтая пресса писали тогда: "Вы можете легко узнать гомосексуалиста или кокодеса – по ярко-красным галстукам, это род гомосексуальной формы, у некоторых из кармана торчит и ярко-красный платок". Не зазорным считалось пользоваться и косметикой: "графинюшки" (женоподобные педерасты) по вечерам появлялись на улице в пудре и с алыми накрашенными ртами. Активных педерастов было принято называть "женоненавистники", особенно много их было в матросской среде. В моде тогда была не только маскулинность, культ формы, но и пренебрежительное отношение к женщинам. Кстати, интернет и сейчас пестрит массовыми гомосексуальными насильственными отношениями в российской армии.

В обеих столицах в начале ХХ века постепенно подходили и к гомосексуальным гражданским союзам. Причём эти союзы не вызывали отторжения даже в рабочей среде. В исследовании "Психология пола" (1909 год) психиатр Павел Иванович Ковалевский описал быт такой гомосексуальной пары, петербургских рабочих: "Они заключили между собой формальный договор, в котором каждый клялся, один другому, верности до гроба, и присваивали себе взаимно названия мужа и жены. Они занимали одну комнату и ночью спали в одной постели". Так что там про "тлетворные западные ценности", россиянцы?

Высшие классы не только заключали гомосексуальные гражданские браки, но и закатывали шикарные балы для своих собратьев. Иной раз такой бал мог собирать до 100-120 человек. За время гулянки выпивалось до 400 бутылок вина. Вот описание финальной сцены гомосексуального бала одного питерского репортёра:

"После ужина началась страшная, возмутительная оргия. Мужчины-дамы разделись догола и в таком виде продолжали танцы. На роскошной турецкой мебели виднелись в полутьме пьяные тётки, которые сидели друг у друга на коленях, щупали друг друга за члены и тут же онанировали. Тут же лежал голым один из гостей по прозвищу Нана, и перед ним – несколько мужчин, целующих и щупающих его. Оргия продолжалась до утра, после чего все разъехались со своими мужчинами-дамами (домой или в бани). Прислуги на таких балах не стесняются, поскольку она из своих".

Даже не буду останавливаться на позорных фактах использования мальчиков из российских деревень в банях Санкт-Петербурга, в тех же "артелях развратников", это их так "в обучение" отдавали. Так что когда очередной звездоносец пятого Главного управления ФСБ России, замаскированный под попа РПЦ будет говорить о традиционных "русских" семейных ценностях, русской цивилизации, то эти "исконные ценности" называются бача-бази (перс. بچه‌بازی, буквально означает "играть с мальчиками") — вид сексуального рабства и детской проституции, вовлекающий мальчиков допубертатного возраста в исполнение эротических танцев в женском образе перед клиентами, которые могут также "купить" исполнителя для сексуального удовлетворения.

В 1917 году новые власти лишь узаконили то, чему предавались миллионы сограждан. Революция 1917 года посчитала гомосексуалистов "угнетённой царизмом прослойкой", и то, что в прежние десятилетия существовало де-факто и почти не преследовалось полицией (от оргий до свадеб), новая власть сделала де-юре. "Долгой стыд!" - если кто не помнит.

Американский исследователь Дан Хили в своей книге "Гомосексуальное влечение в революционной России" ссылается на множество судебных процессов, шедших с 1935 (год начала активного уголовного преследования гомосексуалистов) по 1941 год. И во множестве случаев подсудимые описывают, как жили в гомосексуальных браках. Вот один из типичных рассказов: "Летом 1924 года желания мои сбылись. Я встретил человека, который отвечал абсолютно всем моим запросам. Мы полюбили друг друга и стали жить вместе".

Кстати в Вторая половина книги о репрессиях, судебных преследованиях и ГУЛАГе – страшная и пугающая любого нормального человека, но только не "исконно русского", ибо все зверства, описанные в ней, творили его соотечественники, вскормленные тем же молоком той же, с позволения сказать "матери" - такой же кровожадной извращенной самки.

Или стоит поговорить о гомосексуальной "эпидемии" среди матросов Балтийского флота в Кронштадте, с которой предлагал бороться даже нарком Луначарский?

Гомосексуальные балы продолжали закатываться и при наступлении советской власти. Знаменитый врач-психиатр Бехтерев, который делал попытки лечить гомосексуалистов, приводил в 1921 году слова одного из своих пациентов, красного матроса: "Вечеринка была на квартире милиционера, командира сводного отряда. Участвовало 95 человек. Мы собирались обычно 2 раза в месяц". Другой, красноармеец Б., описывал гомосексуальную свадьбу, переросшую в оргию: "Когда я пришёл с Х., из комнаты в коридор вышли "молодые" – невестой был одет С., женихом был Ш. Сзади шли многие, одетые в женские платья. Благословляли их хлебом. Потом многие целовались и танцевали".

Другой красный матрос пояснял Бехтереву: "Во время вечеринок устраивалась "летучая почта", и я получал записки следующего содержания: "Вы мне нравитесь", или "Желаю с вами познакомиться". Как уже говорилось выше, особенно сильно педерастией были поражены петроградские матросы. В записках Бехтерева постоянно встречаются его пациенты – "командир миноносца", "военмор с Камы" и т.д.

Слава Богу, хоть перверсия не является официально "скрепой" в России. Хотя как в процесс вовлечено все общество видно просто наглядно. Но через все эти "скрепы", отношения и порядки, уклад жизни – красной нитью проходит главное – маниакальная извращенная жестокость ко всему. И не говорите, что гены здесь не имеют значения. Андрофаги в каждом.

Православная Россия, где "так крепки были мораль и вера" существует только в пропаганде, фильмах и фантазиях некоторых ее граждан.