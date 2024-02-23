'Скоро будет как в КНДР': жители Чувашии с детьми пять часов на морозе ждали Путина, видео взбудоражило сеть

Российские пропагандисты оконфузились, попытавшись создать картинку "всенародной любви" к президенту РФ Владимиру Путину. Показывая сюжет об "общении" российского диктатора с "народом", они упомянули, что выхода Путина чуваши ждали вместе с детьми на морозе в течение пяти часов.

Подобное раболепие со стороны жителей, морозивших собственных детей ради того, чтобы поблагодарить диктатора за нищету и развязанную против Украины войну, в которой погибли сотни тысяч россиян, вызвало непонимание у их же соотечественников. Часть россиян в произошедшем усмотрели стремительное превращение РФ в "Северную Корею 2.0", а некоторые задались вопросом, не двойник ли российского диктатора отправился в "турне" в Чувашию.

Пропагандист государственного телеканала "Россия" Павел Зарубин, специализирующийся на "освещении" каждого чиха Путина, накануне, 22 февраля, отправился вместе с диктатором в Республику Чувашия. Там, среди прочего, он опубликовал видео с чувашами, которые в течение пяти часов на морозе ждали, когда к ним соизволит выйти Путин. С собой они притащили также детей

"Путин, несмотря на мороз, вышел к собравшимся жителям одного из небольших сел Чувашии", – гласит восторженный пост пропагандиста.

Он также процитировал крики, звучавшие из толпы в адрес Путина. Реальные либо подставные "простые люди" из региона, где только по официальной статистике за чертой бедности живут 16% населения, истошно кричали "Здоровья вам! Мы вас любим!".

Судя про данным метеорологических сайтов, в ночь на 23 февраля (а "встреча" Путина с "народом", судя по видео, происходила уже в темное время суток), в разных регионах Чувашии столбики термометров опускались до -15..-20 градусов.

Подобное раболепие удивило самих же россиян.

"Царь приехал в Чувашию. Холопы ликуют. Вечная классика. Испанский стыд", – лаконично прокомментировал происходящее на видео пропагандиста "Ешкин крот".

В комментариях же к этому твиту мнения россиян разделились. Так, часть комментаторов констатировала стремительное погружение РФ в подобие Северной Кореи.

"Скоро будет как в Северной Корее", "Ким (Ким Чен Ын. – Ред.) приехал", Северная Корея", "Ву Ву Пу скоро догонит корейского хомяка по всенародной любви", – пишут комментаторы.

Часть россиян, высказавшихся по поводу "встречи" Путина с "народом" Чувашии, возмутилась рабским поведением этого самого "народа".

"А детей то зачем в мороз?тьфу ты господи, мерзопакость какая", "И что, не было чувака, который бы там что нибудь ему подбросил в ноги? Маленький мук, бл*ть", "Родителей, которые 5 часов держали детей на морозе, надо судить", "Массовка бюджетников", "Неужто в толпе не нашлось человека с каким-нибудь пластиковым ножом?", "Путирасты слетелись, как мухи на г*вно", "Не смотрю, тошнит", "А на Чувашию не жалко было бы и ядерку скинуть, когда там плешивое д*рьмо околачивалось", "Василич (так после оговорки патриарха РПЦ Гундяева в РФ называют двойников Путина. – Ред.) глумится, рабы ликуют", "А ведь были гордыми финно-угорцами когда-то", "Раболепие, похоже, стало генетическим а не приобретенным", "Страна рабов, страна господ. 200 лет. Них*я не поменяется и через 100 лет", – гласят комментарии.

При этом не все россияне поверили в то, что к чувашам выходил сам Путин, а не его двойник. Многие обратили внимание на то, что "явление" диктатора "народу" зачастую происходит именно в темное время суток. Да и в том, что "народ" настоящий, многие усомнились.

"Я вас умоляю: в этой толпе даже младенец в чине майора ФСО", "Двойничок-то даже не палится. Пообвыкся, видать. Вошел плотнее в роль", "Чет маловато согнали людишек. Какого-нибудь ср*ного билана или киркорова, даже после голой вечеринки в разы больше бы народу встречали", "Пока двойник меж людей трется, реальное Х*йло отдыхает. Хорошо пристроился, суч*ныш", "Да какая толпа? три калеки выпустили", "В этой толпе из двух человек половина – охранники", "Ммм, сотрудники ФСБ, МВД с семьями, думаете, там есть гражданские? Вряд ли", "Двойника не жалко", "Двойники с фурором прокатились по немытой", "Какой народ, там все ФСОшники", "Там нет ни одного, кто бы не сдал г*вно свое перед этой встречи , включая насекомых и собак", "Ага,ага чиновников на 5 м не подпускает, а с людьми за руку здоровается", – пишут россияне.

В целом же, пришли к выводу подписчики паблика, диктаторы нынче измельчали, а Путин не тянет на "полководца" даже в темноте – ни внешне, ни качествами характера.

"Царь на Руси выходил к народу, раздавали серебрянные рубли, хлеб.. а сс*кло только приехал пешивостью посветить Тьфу, стыдоба", "Гном гномыч", "Ракурс, конечно, интересный. Старичок. Причём не исключено. что дублёр", "Приехал плешью посветить", "Какой же он жалкий и мерзкий", "Кто этот мощный плешивый старик?", "А клоп мал, походу.. мужичок с ноготок", "У него охраны больше чем людей собравшихся — это п*здец, очень трусливый , сильно опасается за свою жизнь", "Ботокс, плешь и перхоть", "П*здюк какой-то", "В Белгород что-то не едет", "По улицам КЛОПА водили", – иронизируют комментаторы.

Напомним, 23 февраля президент США Джо Байден объявил о более 500 санкциях против России. Также введены экспортные ограничения против почти 100 организаций. Новые санкции приурочены ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, а также связаны с внезапной смертью Алексея Навального в российской колонии, в которой Запад винит Кремль и лично Путина.