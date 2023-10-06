Президент-агрессор Российской Федерации Владимир Путин, начавший полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, имеет много тайн. Особое внимание привлекает его возраст, потому что он пытается притворяться мачо и максимально скрывает правду.

Польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих в свое время провела масштабное расследование и обнаружила несовпадение с его официальной датой рождения. Она утверждает, что нашла ответ на волнующий вопрос.

По словам журналистки, Вера Николаевна родилась в 1926 году в селе Терехино, которое расположено неподалеку от уральского города Очер. Во время учебы в техникуме она познакомилась с мужчиной, по имени Платон Привалов и забеременела от него.

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Позже женщина узнала, что Платон женат, поэтому решила вернуться к своим родителям в Терехино. 7 октября 1950 года Вера Николаевна родила мальчика, которого назвала Владимир.

У родителей Вера прожила год, а потом уехала от техникума на практику в Ташкент, и оставила мальчика в деревне. Там женщина познакомилась с солдатом Георгием Осепашвили, вышла за него замуж и переехала в село Метехи вблизи Тбилиси.

От Георгия Вера родила двух дочерей, в то время как маленький Володя продолжал жить отдельно и считал родной матерью бабушку. Когда ему исполнилось три года, она забрала сына к себе. Отчим не обрадовался такой новости и плохо относился к ребенку, постоянно его избивал и унижал. Мужчина считал, что внебрачный ребенок – это позор и всячески издевался над мальчиком.

В Метехе Володя пошел в школу, где хорошо учился и занимался самбо, чтобы защищаться от отчима и сверстников.

В 9 лет Вера снова отправила сына к своим родителям и по словам журналистики, мать даже не обняла мальчика, потому что боялась заплакать.

Согласно расследованию журналистки, 7 октября президенту-агрессору РФ должно исполниться 73 года, а не 71. В официальных документах утверждается, что Путин родился в 1952 году, но, скорее всего, они были сфальсифицированы, чтобы скрыть правду о происхождении президента-агрессора.

Ранее OBOZREVATEL публиковал интервью с генералом Маломужем, где обсуждали, что Путин боится перелома в войне и отвлекает ВСУ от важных целей.

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