Искандеры обозлились, наметив траекторию полета из ниоткуда в никуда. В Минобороны зарычали о том, что США начали вести "ментальную войну" против России. "Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", — заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

То есть, не успел Шойгу понежиться с Путиным в любимой тайге, как американские половцы с европейскими печенегами соединились в астральное войско и ментально набросились. Потому что определяющее слово здесь именно – "война". Дескать, "не мы же начали, мы обороняемся, а вот на нас напали враги". И слово-то какое красивое – "ментальная основа"! В переводе с бандитского это означает, что "Запад вздумал отучить нас воровать и убивать, но мы будем отмахиваться до последнего, потому что пацанские понятия для нас и есть высшая форма самоидентификации; а ножичков на всех хватит!"

"Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа, - резанула Мария Захарова и для острастки добавила: - Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании". Прислонившись к "большому китайскому брату", мелкая, но говнистая пацанва рассчитывает прикрыть набитую куполами спину, выкаблучиваясь в своей подворотне. Учебные танковые маневры на территории сопредельной Беларуси призваны нервировать Польшу и страны Балтии, а усиления и перемещения войск напоминают игру в милитаристские наперстки: "угадай, на кого Пу пошлет?" Отчаянные понты Подзаборья только подтверждают слова Байдена о том, что столкновение двух миров неизбежно: демократия против автократии. Китай в обнимку с Россией и КНДР – так называемая "ось зла" - готов схлестнуться с Западом, чтобы доказать: при современных вызовах демократия губительна. "Я предсказываю вам, что ваши дети или внуки будут защищать докторские диссертации по вопросу о том, кто добился успеха: автократия или демократия? Потому что именно это сейчас поставлено на карту, и не только в отношении Китая, – заявил Байден. – Это битва между целесообразностью демократий в XXI веке и автократиями". Вот питомцы таёжного Шойгу и завыли о "ментальной войне": "Неслыханная агрессия против нашей жизни на кортах! Удар в самую испитую печень и пощечина небритой дикой морде! Такого нельзя допустить! Только ответ – всем на колени и молиться на царя, который – слава боярам – сможет теперь править нами аж до 2036 года!" Кстати, где разлюбезная профессура, обещавшая клейкие ласты и панихиду по "недееспособному болящему вождю"? Болячка рассосалась и на Старой площади утвердили новую сказку для взрослых?

Спец-работа в отношении притаившихся внутренних врагов кипит и бурлит. Команда Навального, всхлипывая о здоровье оппозиционного вождя, анонсировала митинг, на участие в котором надо подать заявку, чтобы набралось – ни много, ни мало – полмиллиона протестующих по всей стране. Методы оповещения и работы с электоратом напоминают спам-рассылку. Что бы вы ни ответили – вам придет оповещение о том, что вас учли и даже поставили вашу "точку на карте". На нашу открытую почту именно такое оповещение и пришло. То, что мы не просили нам ничего присылать, и вообще физически находимся в Словакии, навальнистов не смутило, ведь для них главное – впечатляющий результат. Не так ли, господин Волков? Действия команды страстотерпца Алексея из режима выявления неблагонадежных перешли в режим "навязчивой переписи потенциальных смутьянов". И если внимательно изучить природу "протестной движухи" под знаменами Навального – возникает масса вопросов, на которые соратники нео-вождя отвечают агрессивно и по-хамски: "Ты против Навального? Значит, ты – путинская мурзилка!" Чума на оба ваших дома, господа путинисты и навальнисты, идите к черту вместе с вашим крымским сэндвичем на карте "мирного протеста". Одна лишь хорошая новость: Марка Гальперина выпустили из колонии-поселения. Вопрос – надолго ли?..

Если против Росии идет война – значит, должны быть жертвы. Их полно. По данным независимого демографа Алексея Ракши, смертность в 4-м квартале 2020 года заметно выросла, начиная примерно с 44 лет у мужчин и с 40 у женщин, а наибольший процент прироста пришёлся на возраст "68+" у мужчин и 60-78 у женщин. Избыточная смертность, по подсчетам демографа составляет на сегодняшний день около 450-480 тысяч человек. Перевес смертности среди женщин, по его мнению, связан со структурой занятости: наблюдается явный прирост смертности среди врачей и учителей. Не удивительно, что ритуальные услуги стали самым прибыльным бизнесом в России. Ведь такого мора в стране не помнят со времен окончания Второй мировой войны. Снижение уровня жизни, умноженное на хроническую депрессию, сводит с ума население, снижая порог агрессии и повышая уровень криминала. Люди убивают друг друга, не забывая о суициде. Новости о найденных мертвых младенцах появляются ежедневно, а некогда культурная столица России – Санкт-Петербург – превратилась в Расчленинград.

Вот она, сказка по-путински: чем дальше – тем страшнее. И пока одни присылают сообщения о минировании всех школ и детсадов на территории Московской области – другие усиленно машут кадилом, отмахиваясь от общероссийских норм "отмывочного законодательства". Теперь золотые реки, с Божьей помощью, потекут в единственно верном направлении: в путинский криминальный рай. А погибшие в этой "ментальной войнушке" россияне так незаметно и упокоятся - обманутые и забытые, зато сумевшие повторить бессмысленный путь предыдущих поколений: из ниоткуда в никуда.