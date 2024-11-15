Силовики Путина показали, как ловили украинского диверсанта в кустах: 'картинку' испортила одна деталь. Видео

Российские силовики устроили очередную показуху с якобы задержанием "украинского диверсанта". По легенде ФСБ РФ, 16-летний подросток пытался поджечь релейные шкафы в Кировской области.

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В сети версию эфэсбэшников высмеяли и уличили их во лжи. Кадры задержания "диверсанта" кремлевские пропагандисты опубликовали в Telegram.

Российская пропаганда утверждает, что сотрудники ФСБ сидели в кустах и ждали 16-летнего "диверсанта", который якобы готовил поджог железнодорожной инфраструктуры в Кировской области.

В ФСБ выдали, что задержанный якобы собирался повредить два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей участка магистрали. Также россияне утверждают, что подросток делал это по заданию куратора из Украины за 25 тысяч рублей.

Пользователи соцсети Х заявили, что задержанный "диверсант" и есть сотрудник ФСБ. Также в сети обратили внимание на белые кроссовки задержанного и засомневались, что "диверсант" пошел бы на выполнение задания в такой обуви.

Кроме того, сотрудников ФСБ высмеяли за якобы оперативное задержание "диверсанта". В соцсети заявили, что по такой логике россиян возле каждого столба на железнодорожных путях должно сидеть по два эфэсбэшника.

Напомним, российские пропагандисты сдали своих мародеров в Курской области. Они рассказали об ограбленных домах якобы украинскими военными в поселке, в который ВСУ никогда не заходили.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Курской области рассказали о мародерстве российских военных. Они жалуются, что солдаты армии РФ грабят дома, пока люди находятся в эвакуации.

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