Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по видеосвязи. Во время диалога российский военный преступник вновь заговорил о "нацистах".

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В частности, главарь Кремля заявил, что "нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову". О проведении видеозвонка Си и Путина сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа".

Стоит отметить, что китайские СМИ лишь сообщили о факте разговор по видеосвязи, однако никаких подробностей переговоров не предоставили. Примечательно, что разговор Си и Путина состоялся на следующий день после инаугурации Дональда Трампа.

В свою очередь кремлевские пропагандисты опубликовали фрагмент переговоров Путина и Си. Диктатор РФ заявил об "исторической правде" и рассказал главе КНР о "нацистах".

"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", – заявил кремлевский убийца.

Напомним, диктатор Владимир Путин поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа в присущей ему манере. В частности, во время своего выступления, он намекнул на третью мировую войну и напомнил о целях так называемой СВО.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин 17 января провели телефонные переговоры. По словам Трампа, разговор получился "очень продуктивным" для обеих стран.

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