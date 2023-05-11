Шьют во Вьетнаме: Россия оконфузилась с новой формой для своих войск, 'сплагиаченной' у НАТО. Фото

Министерство обороны РФ начало выдавать в войска новый комплект полевой военной формы в расцветке мультикама НАТО. При этом шьется обмундирование полностью во Вьетнаме.

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На такой момент указал в Telegram украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов. Он отметил, что россияне ожидаемо оказались неспособны ни придумать свой вариант камуфляжа, ни пошить форму.

"Россияне, как обычно, на словах хвастаясь своим особым путем, на деле украли очередное западное изобретение, а работают вместо россиян вьетнамцы. Технологический уровень современной России", – констатировал Бутусов.

Ссылаясь на сообщения росСМИ, он отметил, что новую форму уже начали получать войска РФ на Донбассе.

"Часть этой формы производят во Вьетнаме, на лейбле написано "100-процентный полиамид". Российская армия пока носит так называемый болотный цифровой камуфляж, который отличается весьма скверным качеством ткани, фурнитуры и пошива", – отметил Бутусов, добавив, что после нескольких месяцев носки такой формы оккупанты выглядят как бомжи.

Напомним: Россия испытывает большие трудности с обеспечением своих оккупационных войск в Украине боеприпасами. Пополнять запасы боекомплекта противнику очень непросто, так как они постоянно иссякают. Для этого россиянам приходится восстанавливать старые снаряды со складов, которые еще можно отремонтировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении темпов производства оружия и техники в России для использования в войне против Украины. Он также заявил, что армия России "получила достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику".

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