Плешивый террорист в гневе: он мечет ракеты и посылает рой шахедов. В ночь на вторник убил еще двух человек в отеле "Аврора" в Кривом Роге. Он хотел бы убить всех, но не может. У крысы не хватает сил. Атака 26 августа предъявила миру как силу гнева Путина, так и его откровенное бессилие. Не такого удара возмездия он хотел. Он жаждал стереть с лица земли половину Киева, Николаева и Одессы, но кишка тонка, и линии не такие и красные. Крыса забилась в бункер и возвестила, что отныне только война гарантирует развитие пещеры. Как мы и говорили раньше: Путин – это гарант войны, без нее он не жилец.

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Чем скорее Украина принудит Москву к миру – тем скорее сдохнет Путло, и наоборот. Но на милость системы рассчитывать нельзя: она играет только на себя. Нужно ее решительно подтолкнуть к тому, чтобы она сама запросила мира, и немедленно.

То, что система надорвана, показал прорыв ВСУ в Курской области. И как бы ни тужились рашисты, демонстрируя наступление на Покровск, продвижение даже на сотню метров дается им ценой серьезных потерь. Только за последние сутки ВСУ сдержали 60 штурмовых действий рашистов. Их крошишь – а они ползут, как тараканы. Возможно, их накачивают какими-то веществами, потому что ни один двуногий в трезвом уме так тупо подыхать не пойдет. Можно говорить о том, что на скотобазе потерь не считают, потому что там неисчерпаемое количество мяса, но это неправда. Белоусов пока что может восполнять потери через набор новых контрактников взамен прожаренных, но это – всего лишь гробовая ротация. 30 тысяч в месяц сдохли – в этот же период столько же набрали. Но качество контрактников не улучшается. Они быстро кобзонятся и протухают. Кремль уже столкнулся с проблемой увеличения мясных рядов: глубинные закоулки пещеры вычерпаны, сельские колдыри и маргиналы уже упокоились, а городское мужичье на войну не заманишь. Тугой кошелек их не впечатляет – своя шкурка дороже. А все потому, что – образованные, гойду им в печень. Но всеобщую мобилизацию Кремль объявлять боится даже в случае потери своих территорий. Под Курском Киев поставил Москве шах, показав всему миру, какова цена имперской доктрины Путина. Ядерная риторика ушла из эфира, и даже бухой Медведев перестал размахивать боеголовками. Заткнулся Караганов, подавился портянкой Гурулев. Именно в этот момент, когда дыхание зверя сбито, нужно его валить, ударяя с ноги в пятачину.

Белому дому было бы правильно не обнюхивать коричневые линии Кремля, как пещерное мумиё, а заступить за эти линии – далеко и дерзко, выбив почву из-под системы. К примеру, в качестве ответа на массированные ракетные атаки Киев мог бы ударить дальнобойными ракетами по Москве и Питеру. По центрам принятия решений и очагам пропаганды, по военным предприятиям и учреждениям. Условно – по Алабино и Останкино, по заводу Хруничева и башне Федерация, по Минобороны и ГРУ. Этот удар потрясет систему, поставив ее перед выбором: либо повышать планку до ядерной, рискуя сдохнуть одномоментно, либо – срочно душить Путло и отползать, подтирая за собой дерьмо его дохлой тушкой. Перманентная дымовуха над Крымским мостом намекает на то, что с потерей Крыма рашисты смирятся. Они ментально уже готовы принять этот факт. А вот удары по имперской матке – это совсем другое.

Атаки на НПЗ и нефтебазы, на склады и аэродромы делают свое дело. Но пещера слишком большая, до некоторых предприятий просто не дотянуться. Москва же географически ближе, и даже если крыса уже уползла в дальний бункер – система при желании схватит ее за шкирку и придушит ее же кишками. Разумеется, если решит, что это – самый оптимальный выход перед тем, как тебе поставят мат. Историческая практика показывает, что система всегда доводит ситуацию до точки кипения, после чего резко ее остужает и даже не отползает, а отскакивает, демонстрируя невероятную прыть. Таковы шаблоны поведения, других у нее нет. Всех этих нынешних генералов и пропагандистов, демиургов и мозгачей тоже кто-то учил. И обучали их именно по старым советским шаблонам, перепрошивая глубины подсознания. Тупиковость ситуации для системы иллюстрируется уже тем, что она абсолютно бессильна перед лицом реальности, когда западные журналисты уже спокойно ведут свои репортажи из Курской области, а Кремль вынужден шамкать беззубой пастью, возбуждая уголовные дела за "незаконное пересечение границы". На самом деле кровавая маньячка не выносит боли и панически боится ее. При малейшем дискомфорте она начинает выть и биться в приступе падучей. Арест Павла Дурова еще раз показал, что эффект неожиданности вводит систему в ступор. Стоило французам взять за жабры "притягательного миллиардера", как у дерзкого козлятника отвисла челюсть, козлы перестали плеваться и растерянно заблеяли о незыблемости прав и свобод. "Хорошие русские" распустили языки в защиту Дурова, а МИД изверещался как припадочный. Понятно, что ни один русский IT-продукт не может состояться без отмашки из Кремля и Лубянки, а сказочная успешность Дурова – новейшая мифология от товарища генерала. Дуровская Телега везет на себе огромную кучу перегноя из наркоты, оружия, детского порно и шпионских экскрементов. Все, чем живет и дышит пещерная помойка, свалено в эту телегу, и ее успешный ослик вот-вот разгрузит эту прелесть с исчерпывающими комментариями, шокируя западные разведки масштабами преступных деяний. И еще неизвестно, что для системы больнее: разгрузка дуровской телеги или события в Курской области. Но если Курск еще можно как-то "забрать взад", то как ты заставишь спецслужбы Запада развидеть то, что стало явным?..

Этот гнойный анклав просто необходимо зачистить во избежание планетарного сепсиса. И Запад обязан снять все ограничения на удары по пещере. Только так систему можно заставить отползти от войны. Ей должно стать не просто больно, а нестерпимо больно и страшно. Она должна заняться сохранением себя, а не намоленной тушки главаря. У этой гремучей змеи нужно вырвать ядовитую железу и зубы, после чего – хорошенько просушить, превратив ее в червяка. И уже после – раздавить. Это – процесс, который нуждается в решительности союзников. Дедушке Байдену пора брать в руки чистящее средство и приступать к дезинфекции пещеры. Слишком много крови, гноя и дерьма скопилось на этой территории. Ты сам обещал, дедушка. Так сделай же это. И с чувством выполненного долга отправляйся на покой…