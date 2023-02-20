Шойгу торжественно вручил погоны генералу Мурадову, который ''похоронил'' под Угледаром элитную бригаду российских морпехов. Видео

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны командующему Восточным военным округом генералу Рустаму Мурадову. Он "похоронил" под Угледаром элитную бригаду российских морпехов.

Видео дня

Об этом сообщила топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева. Она также опубликовала соответствующее видео (чтобы его посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему Восточным военным округом Мурадову", – говорится в сообщении.

Мурадов также награжден орденом мужества и орденами "За заслуги перед отечеством" трех степеней.

Стоит отметить, что под командованием топ-оккупанта находятся 155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Российские пехотинцы из первой понесли огромные потери под Угледаром Донецкой области в боях с Силами обороны Украины.

О повышении Рустама Мурадова стало известно спустя неделю после крупного поражения под Угледаром. За этот провал его критиковали и сами оккупанты, и наемники ЧВК "Вагнер" – последние даже пригрозили убить генерала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают наносить огромные потери российской оккупационной армии на Угледарском направлении. Враг пытается бросать в бой большое количество живой силы и техники, но каждый раз украинские воины отражают попытки наступления захватчиков.

В районе Угледара Донецкой области оккупанты почти перестали атаковать украинские позиции ночью. Это время противник использует для восстановления своих сил для подтягивания резервов и личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!