Путин повысил генерала, командовавшего элитной бригадой морпехов: ВСУ полностью разбили ее под Угледаром

Президент РФ Владимир Путин решил повысить в звании командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова. Оккупант, который до этого уже был награжден орденом мужества и орденами "За заслуги перед отечеством" трех степеней, стал генерал-полковником.

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Об этом стало известно из указа Путина. Отметим, что под командованием Мурадова находятся 155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Российские пехотинцы из первой понесли огромные потери под Угледаром на Донетчине в боях с Силами обороны Украины.

Именно Мурадов приказал военнослужащим РФ наступать на город, однако не учел особенности местности. Морпехам пришлось преодолевать открытые поля, усеянные минами. Бойцы ВСУ успешно отбили атаку, ликвидировав десятки солдат и единиц техники врага.

О повышении Рустама Мурадова стало известно спустя неделю после крупного поражения под Угледаром. За этот провал его критиковали и сами оккупанты, и наемники ЧВК "Вагнер" – последние даже пригрозили убить генерала.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал потери страны-агрессора РФ в войне против Украины. По его словам, в армии России уже скоро возникнут большие проблемы с личным составом и по всей стране будет сложно найти морпехов.

Вероятно, так украинский лидер высказался по поводу катастрофических потерь 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром. Она была разбита включительно с командованием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские воины под Угледаром Донецкой области захватили в плен 10 оккупантов из 155-й бригады морской пехоты РФ. Эта вражеская бригада весной участвовала в оккупации Киевщины, ее вояки мародерствовали в Буче и Ирпене.

– Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ из Владивостока пыталась прорваться на контролируемую ВСУ часть Донецкой области через Павловку и Угледар.

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