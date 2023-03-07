Шойгу размечтался о взятии Бахмута и назвал новую задачу войск Путина

Министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу размечтался о взятии Бахмута, который российские оккупанты называют Артемовском. Он также захотел, чтобы путинская армия продвигалась вглубь Украины.

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Такое заявление Шойгу сделал в ходе селекторного совещания. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Продолжается освобождение Артемовска (попытки оккупации Бахмута. – Ред.). Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", – заявил министр обороны РФ.

При этом, по словам Шойгу, армия которого ежедневно несет масштабные потери и при этом обстреливает и убивает гражданское население, приоритетом для оккупантов остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.

Следует отметить, что в боях за Бахмут Россия несет огромные потери. На одного погибшего украинского воина там приходится по меньшей мере пять ликвидированных захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США считают, что Бахмут не имеет какого-либо стратегического значения в войне РФ против Украины. В то же время там убеждены, что Кремль хочет захватить этот город, чтобы показать хоть какие-то результаты, однако оккупантов ждет провал.

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