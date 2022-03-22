Шойгу отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта Ершова, обвинив его в огромных потерях в Украине, – журналист

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил командующего 6 общевойсковой армией государства-агрессора Владислава Ершова. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ершов пребывает под следствием из-за больших потерь личного состава в Украине. Об этом сообщил украинский журналист, экс-собкор Униан в Москве Роман Цымбалюк.

"Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6 общевойсковой армии генерал-лейтенанта Ершова Владислава Николаевича, обвинив его в огромных потерях личного состава. На данный момент, генерал Ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие", - Цимбалюк.

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По его информации, только в 6-й общевойсковой армии, которой командовал Ершов, погибли более 2 тысяч военнослужащих. Среди них – около 180 солдат срочной службы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России случайно проболтались о потерях армии Путина в Украине и назвали количество убитых. Почти сутки на сайте одного из пропагандистских изданий Кремля провисела информация о около 10 тысячах убитых в Украине оккупантов. Затем эти цифры, полученные от МО РФ, удалили, а редакция заявила о якобы хакерской атаке.

Напомним, по данным ГШ ВСУ, по состоянию на утро 22 марта потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек: уничтожены 509 танков и 99 самолетов.

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