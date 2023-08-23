'Шойгу! Герасимов! Где Пригожин?' Сеть взорвалась мемами из-за ожидаемой смерти владельца ЧПК 'Вагнер'. Фото

Информация о возможной гибели военного преступника, главаря российской военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина спровоцировала в социальных сетях волну мемов. Пользователи не скрывают радости от этой новости и надеются, что следующим ликвидированным преступником будет диктатор Владимир Путин.

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В Twitter, Instagram и Telegram публикуют смешные картинки на тему гибели террориста и его приспешников. Несмотря на то, что пока доподлинно неизвестно, действительно ли Пригожин погиб в результате падения самолета в Тверской области, шутки не оставили себя ждать.

В частности, в сети вспомнили знаменитую фразу Пригожина, которая ранее также стала мемом. Речь идет о высказывании террориста, когда он выпрашивал у военного командования РФ боеприпасы для своих оккупантов. "Шойгу, Герасимов! Где боеприпасы?", – говорил он. Теперь эту фразу изменили на такую: "Шойгу, Герасимов! Где Пригожин?".

Также пользователи сети создают картинки с надеждой на то, что следующим ликвидированным в России будет российский диктатор Владимир Путин.

Мемы о смерти Пригожина:

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в Тверской области разбился бизнес-джет. По предварительным данным, упал самолет, принадлежащий владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту якобы находился также основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин. Точной информации о том, погибли ли они пока нет.