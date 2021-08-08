Сгоревшие авто и разрушенные дома: последствиях масштабных пожаров в России показали на видео
В Якутии, которая входит в состав Российской Федерации, с июля продолжаются масштабные лесные пожары. Стихия обрушивается на населенные пункты, оставляя людей без жилья.
Огонь с леса перекинулся на якутское село Бясь-Кюель. Были уничтожены 33 дома, восемь хозяйственных построек, сгорели брошенные автомобили. Видео последствий опубликовали в Telegram-канале "LIFE SHOT" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
В пресс-службе МЧС России по Республике Саха сообщили, что еще 225 домов удалось спасти. На сегодняшний день сложная обстановка сохраняется в 10 районах Якутии. Там зафиксировано 123 очага и 155 действующих природных пожаров.
Для тушения лесов задействуют авиацию, ежедневно на них сбрасывают десятки тонн воды. Воздух насыщен продуктами горения, из-за чего людей призвали как можно меньше находиться на улице и использовать защитные маски, а также плотно закрывать все окна и двери.
Отмечается, что в шести районах республики пожары вплотную подходят к городам и селам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ситуация с пожарами в Якутии ухудшилась 17 июля. Людей призвали не выходить на улицу из-за загрязнения воздуха, а небо окрасилось в желтый цвет.
Из-за лесных пожаров там на некоторое время "исчезло" солнце, днем стало темно, как ночью.
Дымом затянуло территорию вокруг местного аэропорта, был отменен ряд рейсов.