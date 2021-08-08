Сгоревшие авто и разрушенные дома: последствиях масштабных пожаров в России показали на видео

В Якутии, которая входит в состав Российской Федерации, с июля продолжаются масштабные лесные пожары. Стихия обрушивается на населенные пункты, оставляя людей без жилья.

Огонь с леса перекинулся на якутское село Бясь-Кюель. Были уничтожены 33 дома, восемь хозяйственных построек, сгорели брошенные автомобили. Видео последствий опубликовали в Telegram-канале "LIFE SHOT" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В пресс-службе МЧС России по Республике Саха сообщили, что еще 225 домов удалось спасти. На сегодняшний день сложная обстановка сохраняется в 10 районах Якутии. Там зафиксировано 123 очага и 155 действующих природных пожаров.

Для тушения лесов задействуют авиацию, ежедневно на них сбрасывают десятки тонн воды. Воздух насыщен продуктами горения, из-за чего людей призвали как можно меньше находиться на улице и использовать защитные маски, а также плотно закрывать все окна и двери.

Отмечается, что в шести районах республики пожары вплотную подходят к городам и селам.

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