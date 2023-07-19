Супруга Александра Захарова, основателя российских боевых дронов "Ланцет", Светлана и его сын Лаврентий с 2018 года являются собственниками квартиры стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов в престижном районе Лондона (что составляет около 70 млн грн). Великобритания ввела санкции в отношении ООО ЦСТ, компании-производителя дронов, но не распространила их на семью Захаровых.

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Об этом сообщают росСМИ. Примечательно, что сын основателя российских боевых дронов "Ланцет" работает в Институте проблем разоружения ООН.

Александр Захаров — российский конструктор, который уже более 15 лет занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Одним из наиболее известных его изобретений стал дрон-камикадзе "Ланцет", который представляет собой барражирующий боеприпас. Этот инновационный дрон способен доставлять боевой заряд непосредственно в цель, такую как танк, артиллерийская установка, радар и другие важные военные объекты.

В пропагандистских сюжетах, показываемых на телеканале "Россия-1", Александра Захарова называют "вторым Калашниковым", что подразумевает его значительное влияние и роль в разработке и производстве российских беспилотных летательных аппаратов, особенно "Ланцетов". Хотя компания ЦСТ, основанная Захаровым, входит в концерн "Калашников", контрольный пакет акций принадлежит самому Захарову.

На основании предоставленной информации из реестра недвижимости Великобритании и объявления о продаже, можно заключить, что семья Захаровых, владельцы компании ЦСТ, приобрела квартиру в центре Лондона, в районе Вестминстер, который известен своей престижностью и близостью к знаковым достопримечательностям, таким как Биг-Бен и Букингемский дворец.

Лаврентий Захаров — младший сын конструктора дронов "Ланцет" Александра Захарова. Он хорошо учится и удачно начал карьеру, но ни то ни другое не дает оснований предположить, что он мог заработать на квартиру в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на российском телевидении вышел сюжет о росте производства новейшего оружия – дронов "Ланцет". Пропагандисты заявили, что такие БпЛА якобы "неуловимы" для ПВО. Это оказалось неправдой. На самом деле, у РФ остается всего около 50 неиспользованных "Ланцетов".