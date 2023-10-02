'Счастье привалило': россиянка обрадовалась документам от ФСБ РФ с приказом о расстреле прадеда

Жители страны-агрессора России продолжают удивлять мир своей хладнокровностью. Как оказалось, это чувство они испытывают даже к собственным родственникам.

Доказательством этому является видео, опубликованное в аккаунте "Восхищенный болгарин" в соцсети Х (ранее Twitter – Ред.) На нем одна из россиянок искренне обрадовалась документам, подтверждающим, что ее предок был расстрелян (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ребята у меня деда расстреляли!! Праздник то бл*дь какой!" – подписала кадры жительница РФ.

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Она показала процесс получения и распаковки посылки с крайне ужасными документальными фактами.

"Не передать словами, что сейчас произошло! Я уже выходила на экзамен. Вот, буквально, оделась, в ботинках уже, звонят в дверь. Почтальон: "Вам бандероль". И знаете, что это за бандероль?! Это – ФСБ, Тульская область. Это приехало дело моего предка репрессированного. Я ждала 2 месяца. Но у меня сейчас нет времени это открыть и меня распирает от того, что оно приехало в эту секунду..." – выдала россиянка и все-таки отправилась на учебу, не заглянув вовнутрь.

Позже она записала продолжение видео, в котором показала содержимое бандероли. Девушка не скрывала своего счастья, узнавая, что ее прапрадеда расстреляли из-за доноса соседей. Последних она даже похвалила.

"Я наконец распечатала этот конверт. Сразу не поняла, что внутри – какая-то кипа бумаг, завернутая еще в бумаги, а потом как поняла, оказался это полный комплект документов моего прапрадеда, расстреленого в 1937 году. Протокол допросов его соседей, которые, кстати, на него и донесли. Личная анкета, заполненная им собственноручно. Представляете, у меня теперь есть образец почерка моего прапрадеда, а там – вся информация о нем: кем был до революции, после, какое было имущество, какой состав семьи, чем занимался, когда и даже есть его личная подпись. Самый страшный документ – постановление о расстреле", – заявила жительница государства-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС запретил жителям страны-террориста РФ ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россияне в соцсетях устроили истерику на этот счет.