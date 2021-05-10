В России не жалеют средств на возведение “виртуальных информационных баррикад”, отгородивших россиян от “вредной информации”, которую те могут получить с Запада. Пока у них с этим ничего не получается. Однако является только вопросом времени, когда они смогут запустить свой внутренний Интернет, полностью отрезав населения от возможности получать альтернативную от кремлевской информацию.

“Электронный железный занавес” нужен Кремлю сегодня, как никогда. Ведь молодое поколение россиян не смотрит путинский телевизор, а это значит, что его куда труднее зазомбировать имперской пропагандой, которая мутным потоком шовинизма переполняет телевизионное пространство Российской Федерации.

Путин и его преступный клептократический режим стремятся опутать россиян с головы до ног запретительными законами, вместо того, чтобы на полученные от продажи в Европу газа и нефти строить не дворцы и яхты для себя, а фабрики и заводы с высоко организованными рабочими местами.

И можно не сомневаться, что потом статьи о введении в России дополнительной цензуры перетянут в конституцию РФ, все больше приближая эту страну к стандартам, которые уже давно действуют в Северной Корее.

В России демонтированы ростки гражданского общества, но и этого Путину мало, он хочет контролировать то, что в головах народа, установив жесткий государственный контроль над внецензурной информацией.

Москву очень беспокоит, что в иностранных средствах массовой информации нет позитивных новостей о России. Не потому ли в Кремле так желают информационно отгородить россиян от цивилизованного мира?

Продвигаясь к самоизоляции России, Путин добровольно идет к отключению страны от всемирной паутины.

Поэтому следующим шагом добровольного изоляционизма РФ вполне может стать то, что населению запретят поездки в западные государства. Очертив круг стран, куда еще разрешено будет поехать Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, Беларусью, Китаем и Ираном.

Распространяя по всему миру тоталитарную пропаганду, неправдивую информацию, откровенную ложь и ненависть, в то же время кремлевцы хотят, чтобы правдивые сообщения просто не доходили до населения России. Поделив Интернет на две категории: “вражеский” и “свой”, которому должны доверять россияне.

У Путина очень недовольны тем, что их имперскую пропаганду уже начали блокировать на Ютубе, Твиттере и Фейсбуке. Поэтому они планируют создать у себя для внутреннего пользования их российские аналоги.

Но кто им сказал, что они станут популярными в Российской Федерации? Ведь внутренняя аудитория легко научится распознавать эти суррогатные заменители, которые кардинально отличаются от западных аналогов, и можно не сомневаться, что найдет пути обходить путинские запреты.

В то же время, в России считают ограничения на кремлевскую пропаганду в западных социальных сетях лишением для граждан РФ права высказывать свою политическую позицию. Не думая о том, почему это США должны предоставлять путинской агентуре информационные площадки для массового распространения ее фейков.

Интернет – это отличная американская инновация. И если Кремлю на какое-то время удастся перекрыть для своих граждан свободный доступ к всемирной информационной паутине, то всё равно это будет ненадолго. Поскольку глобальный доступ к Интернету может быть обеспечен США еще до конца этого десятилетия.

Америка контролирует доступ к Интернету, поэтому она имеет право защищать правила свободного доступа к нему. Поскольку именно американцы сформировали Интернет и его культуру, которая является общепризнанной и высоко оцененной.

У Соединенных Штатов есть товар, который пользуется спросом. США имеют возможность распространять его по всему миру без чужой помощи или разрешения, и они могут сделать его распространение дешевым или даже бесплатным. Бесплатным изначально, по крайней мере, для таких тоталитарных стран, как Российская Федерация, КНДР, Венесуэла и Иран.

Сейчас Интернет является мировым ресурсом, и он абсолютно необходим каждой стране для общения и торговли. Менее чем за 30 лет Интернет стал настолько важным для всех, что России никто не позволит устанавливать в нем свои собственные правила игры. Путин должен отступить и понять, что РФ никогда не сможет контролировать глобальные коммуникации, поскольку остальная планета просто не допустит этого.

Если Россия и Китай попытаются сыграть роль “основных игроков” в мировой сети, и требовать чтобы все маршруты Интернета проходили через их территорию, шансов на это у них нет никаких.

Потому что кто контролирует маршрутизаторы – владеет Интернетом, а американская Cisco Systems является безоговорочным лидером в этой сфере. Поэтому вводить Интернет-цензуру россияне могут только у себя. А в других частях света эти их “правила” работать никогда не будут.

Путин почувствовал себя “воином” Холодной войны. Поэтому он изыскивает новые методы и средства, чтобы постоянно дестабилизировать международную ситуацию.

Его имперские замашки и агрессивный милитаризм высасывают ресурсы из и так не большого бюджета Российской Федерации, вызывая смерть сотен тысяч людей там, куда ступает нога российской военщины, внося сумятицу в мировую политику.

А создав свой “внутренний Интернет” российские власти смогут тотально контролировать общество, вторгаясь практически во все сферы частной жизни граждан России.

При этом прессуя и шантажируя оппозиционных политиков, журналистов, деятелей культуры и ученых, которые не проявляют лояльности к путинскому режиму.

Международное сообщество должно привлечь Путина к ответственности за то, что Россия, воспользовавшись возможностями Интернета, использует их для нападения на демократическое управление во всем мире.

Агрессия Путина представляет не меньшую угрозу для человечества, чем глобальная пандемия. Поэтому лишь ликвидировав эту угрозу, можно будет говорить о том, что мир стал более стабильным и безопасным.

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