Блог | Александр Кирш: "Русские" — не народ, а совокупность особей

Наверно, правильно считают те, кто говорит, что есть и в мордоре нормальные люди. Но сколько их? Ну никак не больше пары десятков на весь огромный оркостан. А 20 человек на 140 миллионов это одна седьмая от одной десятитысячной процента!

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Соглашаясь, таким образом, с тем, что есть и хорошие русские, более того — с тем, что не каждый хороший русский — сволочь, я всё же буду говорить не о прекрасном меньшинстве, лишь оттеняющем печальное правило, а о гигантском большинстве. Это бесспорное большинство явилось невиданным феноменом, образовавшимся в том числе (но, видимо, не исключительно!) и искусственным путём, а именно через отрицательную селекцию сталинских времён.

Одна из наиболее удивительных черт этого уникального феномена заключается в том, что вопреки распространённому заблуждению (которое я и сам разделял), будто русские это просто безмозглые винтики некоего единого государственного механизма, на самом деле почти ничего, что их реально как-то объединяло бы между собой, нет!!!

Это разбросанные винтики и шурупчики, иногда находящие себе гаечку, пока она не надоест, наделённые при этом чисто биологической способностью самовоспроизведения, но ни во что сколько-нибудь осмысленное целое при этом соединяться совершенно не способные.

При всей своей декларируемой соборности-общинности они обычно валяются сами по себе отдельно друг от друга, пока кто-то вдруг иногда не соберёт их совсем ненадолго во временный уродливый микромеханизмик для выполнения строго поставленной до его скорой разборки какой-то утилитарной задачи.

Их можно собирать в колхозы и трудовые лагеря, но и там они будут чаще болтомассой, отдельными железяками, чем каким-то осмысленным целым: шум, грохот, технически полезное давление моноговесной совокупности биожелезячек, заделывание ими щелей, но сколько-нибудь единый механизм — только как редчайшее исключение и лишь под особым контролем уполномоченных.

Их "общность" есть коллектив не в большей степени, чем у мелких монет в кошельке, — велосипед из них не склеить, а если он и получится, то очень дорогой и очень ненадёжный.

В старину их как монеты и использовали, меняя при крепостном праве на что-то более полезное, когда же крепостничество в мордоре сдуру отменили, выяснилось, что лишь при нём или чём-то подобном они могут быть хоть как-то полезны. Тут-то сталинская кастрация-селекция их в это крепостничество, по сути, и вернула. Любая другая организация труда для совокупности железяк непродуктивна: даже стадо саранчи это невиданный прогресс по сравнению с такой "общиной".

То есть непродуктивность болтомассы оказалась не только технической. Неспособность к объединению лишила её большинства биологических черт, включая коллективную самозащиту. Она заменилась пьянством и безразличием (чисто русское "Всё — пох!"), а также полным непротивлением: пока кто-то не соберёт и не поведёт их на очередной бессмысленный и беспощадный, сами они будут лишь причитать: "Ну что я могу сделать один?!" — даже не замечая, что ноют это уже стасорокамиллионным хором...

Александр Генис привёл слова Бернарда Шоу: "Пропаганда не делает из людей идиотов: она на них рассчитывает" — и прокомментировал эту цитату в том ключе, что русские это не жертвы пропаганды, а её топливо.

То есть сначала — идиоты (топливо пропаганды), а потом уже — пропаганда их доидиочивает дальше. Так что не надо всё валить на зомбоящик. В ссср при железном занавесе людей тупили тоже, но в 70-е все уже мысленно хихикали, хотя желающие верить идиоты — верили.

Эти добровольные идиоты и родили современных русских. Совокупность особей, из которых Царь иногда может что-то свинтить. На недолгий цикл — до утилизации. То ли в непривычно коллективной яме, то ли в привычно индивидуальном спецпакете.