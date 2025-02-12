Москва, 11 лютого 2025 року, збори митрополії.

Видео дня

Священник Алєксєй Шляпін:

- Я не згоден із такою патріотичною тенденцією у церковних відносинах. Обов'язок священика вести людей у ​​Царство Небесне, а не патріотизмом займатися. ("Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. Долг священника вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься")

Агент "Міхайлов", він же патріарх Кірілл:

- Як чудово. Вперше таке чую. А ви, батюшка, не з Західної України часом? Ідіть сядьте і серйозно подумайте про все те, що ви зараз тут ляпнули. ("Как здорово. Первый раз такое слышу. А вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули")

Це не гумористичний скетч, це такий діалог вчора реально відбувся. Відео не додаю, але воно є)

Два висновки:

1. РПЦ ще раз підкреслила, що вона не церква, а вєдомство православного ісповєданія, як за часів Ніколая І.

2. Там досі бояться бандерівців!