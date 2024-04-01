Роутер конфисковали: в России из вуза отчислили студента, назвавшего сеть Wi-Fi в общежитии Slava Ukraine

Из Московского государственного университета (МГУ), одного из крупнейших вузов РФ, отчислили студента, который назвал свою сеть Wi-Fi в общежитии Slava Ukraine! За "демонстрацию экстремистской символики" его также арестовали на десять суток и конфисковали роутер.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что студент факультета госуправления МГУ Олег Тарасов, живший в общежитии, купил новый роутер в октябре 2023 года и создал сеть под названием Slava Ukraine!

6 марта 2024 года об этом узнали сотрудники российского "Центра по противодействию экстремизму" (Центра "Э") при МВД РФ.

Силовики провели осмотр в комнате Тарасова, а затем составили на него протокол по статье о "публичной демонстрации экстремистской символики".

По их словам, Тарасов назвал Wi-Fi-сеть Slava Ukraine! якобы "с целью пропаганды лозунга украинских националистов".

Суд арестовал его на десять суток и постановил конфисковать роутер. Кроме того, в конце марта он был отчислен из вуза по решению "этической комиссии" факультета.

Напомним, в январе 2024 года минюст РФ запретил использование национального лозунга "Слава Украине", который с 2018 года является официальным приветствием в ВСУ и Нацполиции Украины.

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