Все-таки, какая гадость, какая гадость эта ваша ржавая MAGA! Резкая, как диарея. Вот-вот устроит вселенскую ревизию: и Канаду присоединит, и Мексику нагнет, и Панаму на место поставит, и Китай усмирит, и Европу напряжет. И все-то у Трампа плохие: Зеленский – тот вообще попрошайка, только и знает, как бабло выклянчивать у щедрых американцев. Но теперь – все. Пришел Трамп и потребовал редкоземельные металлы в обмен на помощь. А еще заявил, что в Украине нужно проводить выборы, потому что это – демократический процесс. Пофиг, что у страны 20% территорий отняли.

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Сказало "выборы" - вот и давайте, выбирайте. Об уровне легитимности этого действа и далеко идущих последствиях для стран Европы Трамп не думает. Он вообще не любит думать. Он любит говорить, угрожать и поучать. У него только Путин ни в чем не виноват, потому что у плешивца есть ядерная бомба и он представляет "великую Россию", с которой "ссыкотно воевать". А еще у Путина есть компромат на Трампа – такой, что можно сесть на электрический стул, а не просто вылететь из кресла президента. Поэтому надо срочно закрыть тему войны, вырезать ее из инфополя и объявить себя планетарной миротварью. Желательно – увенчать паклю ореолом Нобелевской премии. И – плевать, что будет дальше.

Трамп – деляга средней руки, привыкший управлять именно как деляга средней руки. Все его решения – молниеносные, но не продуманные даже на пару шагов вперед. Ну, ввел тарифы для Канады и Мексики. Поговорил с Шейнбаум и Трюдо. Заморозил введение тарифов на месяц. А дальше-то что? Отношения испорчены. В Канаде гимн США уже освистывают. Европейские лидеры напряглись настолько, что даже в Брюссель примчались – срочно решать, как противостоять заокеанскому диарейщику. Дрищет же на весь мир так, что брызги по континентам разлетаются!

И только крыса кремлевская лоснится и розовеет от умиления: все-таки, какой молодец товарищ Чебриков, что когда-то зацепил этого рыжего прощелыгу в Кисельном переулке! Кто же мог знать, что именно он, срамной сводник, однажды выстрелит по Вашингтону политической гаубицей? У Путина мечта: отомстить США за распад СССР. И если не развалить сами Штаты, то спровоцировать там такую гражданскую войну, чтобы янки навсегда запомнили. Так что Чебриков – гений, как ни крути: удачно поставил на рыжую сволочь. Пусть его на том свете Андропов поцелует и Менжинский приласкает.

Поскольку все планы Трампа просты как куриное яйцо, попробуем смоделировать дальнейшие события. Рыжий будет настаивать на перемирии уже в апреле – просто потому, что до мая 2025-го зомбономика Путина не выдержит, а Трамп ориентируется только на него. Зеленского он презирает, Ермака – тоже. И, в принципе, есть за что. Он жаждет сменить власть в Киеве. Того же хочет и Путин, но с поправкой: он хотел бы сменить Зеленского на условного Медведчука, а населению нужен Залужный. Украине нужна военная администрация по типу хунты, жестко очищающей страну от коррупционной ржавчины, поразившей ее сверху донизу. Украине нужны чистки, люстрации, жесткое управление с целью приведения законов и ментальности граждан к общеевропейскому знаменателю. Тут без громких посадок не обойтись, а в идеале – нужны именно пиночетовские методы. Можно даже закрыть глаза на 20% захваченных территорий, но надо понимать, что результат должен быть проевропейским, а не пещерным. Именно здесь и кроется ловушка, потому что Трампу плевать. Ему главное – остановить войну и войти в образ героя-примирителя, а Путин сделает все, чтобы вернуть Киев в орбиту пещерной Москвы. Вопрос: понравится ли это Европе? Смирится ли? Проглотит и утрется? Скорее всего, признает "выбор Украины" и продолжит готовиться к столкновению с красной бездной.

Зато пещеру ожидают поистине калейдоскопические события с косплеем всех исторических этапов СССР, начиная с 1945 года. Правда, в обратном порядке. Это будет увлекательное "возвращение к корням" в режиме "Время, назад!".

Май 2025-го отзовется имитационным Парадом победы на Красной площади, который устроил Сталин в 1945 году. Со знаменами поверженных нацистов и со слезами на глазах, с маршем союзнических полков товарища Кима и победной речью плешивого вождя. А потом начнутся репрессии по образу и подобию 37-го. Они необходимы, потому что поствоенное время требует вскрыть затаившихся врагов перед тем, как начинать тяжелый переход к непростой мирной жизни.

Экономика поставлена на военные рельсы, пора заново пройти этап строительства производственной базы, своеобразной псевдо-индустриализации – разумеется, в условиях реалий XXI века, когда кругом враги и недобитые высокотехнологичные шпионы. Будут раскулачивания и депортации, громкие процессы и приговоры. А когда вождь поймет, что все это не работает – он объявит нео-НЭП. И ему опять поверят, потому что у подшконочного населения мозг крохотный, а память – рыбья.

И только перед волосатиками замаячит светлое будущее, как всех постигнет тяжелейшая утрата, ибо "великий гребец и геополитик", конечно – бессмертный, но, как выясняется, не совсем. Как всегда, смерть незаменимого вождя вызовет великие потрясения – вплоть до межведомственных и территориальных разборок с элементами политического распада и гражданской войны, после чего произойдет очередной переворот. А вот уж кто придет к власти и под какими лозунгами запустит очередной цикл пещерного процветания – одному дьяволу известно. Потому что Бог на болотах не живет. Самое забавное в том, что вся эта чертова свистопляска произойдет уже в ближайшие годы, и никаких исторических десятилетий для такого расколбаса не понадобится. Уж сколько было пройдено и сымитировано! Кого только не догоняли, в какой омут не кидались! А получалось всегда одно и же: смерть, война, плаха. Из поколения в поколение.

Не ждите чуда воскрешения, ибо в аду не воскресают. Там бродят живые мертвецы. С видом созидателей, в белых саванах, как в ангельских одеждах. С едва заметными пятнышками крови на руках.