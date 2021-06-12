Россию охватила новая вспышка COVID-19: количество зараженных зашкаливает, вводят карантин

В субботу, 12 июня, в России обнаружили новую вспышку коронавируса – в Москве за сутки зарегистрировали 6,7 тыс. случаев. Таким образом в столице РФ ужесточили ограничительные меры.

В городе объявили нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Об этом пишет BBC.

Длинные выходные в столице продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.

Работодателям с 13 июня рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте от 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

Работодателям необходимо будет принять меры, направленные на "минимизацию очного присутствия работников", а также обеспечить "проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации".

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С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

Запрещается обслуживание посетителей кафе, ресторанов, баров и ночных клубов в ночное время – с 23:00 до 6:00.

В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката.

К слову, ранее в Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. Это стало возможным благодаря тому, что в областях больше не превышены показатели по коронавирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 12 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176,1 млн человек. За минувший день выявили 413 190 новых инфицированных, умерли еще 11 505. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.