Россию накрыли сильные снегопады, Москва "остановилась" в 9-бальных пробках. Видео непогоды

Многие регионы России в среду, 17 февраля, пострадали от сильных снегопадов. В Москве снег шел весь день, из-за чего движение было фактически заблокированным – пробки вечером достигли 9 баллов.

Осадки спровоцировали дорожный коллапс не только в столице РФ. Как передает "Медуза", мощный циклон с сильным снегопадом и ветром накрыл Сахалин (чтобы посмотреть видео непогоды в разных населенных пунктах России, доскролльте страницу до конца).

Многие дома на острове оказались заметены снегом почти под самую крышу. Несколько участков дорог полностью закрыли, авиасообщение с островом не работало, паромы также не совершали рейсы.

Без света остались более 20 населенных пунктов, в которых проживают 7,5 тысячи человек.

Работу пришлось прекратить также аэропорту в Кемерово. Там не смогли вовремя приземлиться три самолета из Москвы, пишет "Интерфакс".

В регионе наблюдался снег с метелями, снежными заносами и гололедицей.

В Новосибирске одному изтрамваев пришлось ехать с открытыми дверями, потому что из-за снега их не получалось закрыть.

В Краснодарском крае снегопады начались еще 12 февраля. Их признали самыми сильными за последние 20 лет. В Краснодаре дороги расчищали более 500 коммунальщиков, бригады решили работать и в ночное время, передает "Коммерсант".

Кроме того, с тремя поселениями края (Кушинка, Режет и Десятый километр) полностью прервалось сообщение. Спасатели на трех снегоходах доставляли в хутора товары первой необходимости.

Предлагаем посмотреть видео снегопадов и последствий непогоды в РФ:

В этом году горнолыжные курорты там, где хотят сами спортсмены. В Нижнем Новгороде сноубордисты и лыжники спустились по склону у набережной Волги. С одной стороны, веселье. С другой — чуть не выкатились на дорогу pic.twitter.com/yAeQGRgHTz — Лента.ру (@lentaruofficial) February 17, 2021

От снега не спрячешься даже в транспорте. Двери этого трамвая не закрылись из-за сугробов. В итоге вся зимняя "радость" попала в салон к пассажирам 😶 pic.twitter.com/fdE4K4m3ai — Лента.ру (@lentaruofficial) February 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в Турции и Греции выпал снег. Местные жители массово делились зимними фотографиями и видео в соцсетях.