Росстат зафиксировал падение рождаемости до исторического минимума с 1999 г.: 8,5 ребенка на 1000 человек. Путинская челядь обеспокоена: их детям некого будет отправлять на будущие войны, а также эксплуатировать ради своего обогащения.

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У всьому винен клятий захід: до РФ разом із жуйкою і джинсами прийшли інші "цінності" – пожити для себе (це цитата, якщо що). Рашисти переконують росіянок "зрозуміти складність геополітичного контексту" та пожити для держави.

– "Це хибне переконання, що жінка повинна здобути освіту, далі зробити кар'єру, потім матеріальну базу собі забезпечити й тільки після цього... потурбуватися про дітонародження", – сказав міністр охорони здоров'я Мордору Мурашко.

– Молодим росіянкам "фактично вже зі шкільної лави" потрібно пояснювати, що спершу слід народити дитину, а потім уже здобувати освіту і будувати кар'єру. "Що раніше вона народить, то краще для здоров'я самої жінки, для здоров'я дітей та її кар'єри, зрештою", – і далі побивається головний охоронець здоровʼя. Він у деталях розповідає про всі болячки та каже про необхідність народження третьої та четвертої дитини.

– Заступник голови комітету держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Тетяна Буцька вивалила на голови співвітчизницям ще більш сексистську заяву: мовляв, єдине, чого вони можуть досягти в житті – народити дітей: "Раніше як було заведено: вступив до інституту, треба одружуватися. Тепер же жінки будують кар'єру до 35 років, а після 35 розуміють, що в них у житті нічого немає – "ні сім'ї, ні дітей, а головне, здоров'я вже немає".

– Стимулювання відбуватиметься не лише словом, а й ділом: вводиться низка заборон та обмежень на аборти. Депутати держдуми вже думають над введенням податку на бездітність.

В урбанізованому суспільстві примусити людей народжувати більше – неможливо. Сповідувана кремлем репресивна філософія принесе зворотні результати.

Бюджет РФ повинен в першу чергу забезпечувати потреби "СВО" та безпеки, – алко-гном Медвєдєв. Про народжуваність – ні слова.

Збільшення ранніх шлюбів, до чого закликають чиновники, призведе до підвищення кількості розлучень. Вже зараз 70% сімей розлучаються.

Відповідно, збільшиться число матерів та батьків – одинаків. Щонайменше, третина сімей в Мордорі є неповними. В Москві та Петербурзі понад 50%. Заборгованість по аліментах – понад $2 млрд.

Але у московитів і тут є альтернатива. На майданчику "Валдайського форуму" фюреру запропонували збільшити популяцію афроросіян.

Катастрофу з народжуваністю науковці інституту народногосподарського прогнозування пропонують вирішити, надаючи притулок африканським мігрантам: "У нас дуже мало росіян африканського походження". Під них розроблятимуться програми адаптації біженців та навчальні проєкти.

У росіян немає жодних шансів зберегти словʼян титульною нацією, зважаючи на активне зростання чисельності мусульман у Московії (до 2050 року їх буде понад 50% у Мордорі), а також на відкриті двері країни для міграції узбеків, киргизів, таджиків. А тут ще й Африка допоможе…

P.S. З приводу збільшення популяції путіноголових свого часу я відправив до кремля пригорщу креативних пропозицій, наприклад, створити МінТрахПром, але орки наразі вирішили піти стандартним шляхом. Та ще не вечір.

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