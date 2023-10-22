Россиянка Лазерсон после шуток о мертвых еврейских детях неуклюже извинилась. Видео

Российская ведущая радиоэфиров на канале "Живой гвоздь" (пришел на замену "Эха Москвы" после закрытия из-за начала войны в Украине) Лиза Лазерсон попыталась оправдаться за жуткий по своему содержанию анекдот про убитых еврейских младенцев. Она неуклюже заметила, что рассказала его перед почти 300-тысячной аудиторией, надеясь, что та воспримет его как "стеб" над антисемитизмом 70-х годов.

Об этом она рассказала в эфире у своих коллег. Лазерсон при этом подчеркнула, что сами евреи знамениты своим ироничным отношением ко всем трагедиям, включая и Холокост (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И понятно, что не секрет, что евреи традиционно шутили над какими-то трагедиями, самыми чудовищными моментами в жизни, над Холокостом, над антисемитизмом, в Израиле даже есть конкурс антисемитской карикатуры, которую делают евреи в ответ на иранский конкурс карикатур. Это понятно, почему они были, все эти шутки еврейские и анекдоты про Холокост, они были придуманы как способ бороться со страхом, переживать самые чудовищные события и трагедии в жизни евреев", – сказала журналистка.

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Лазерсон также отметила, что считает рассказанный анекдот ужасным, яркий пример советского антисемитизма, который "лютовал" в 70-е годы. По ее словам, именно его она выбрала для эфира, поскольку "острота" в жанре черного юмора была очень распространена среди советских людей.

"И я подумала, что он будет воспринят как стеб над антисемитизмом, который возрождается сегодня, который мы все видим, это была попытка с этим бороться, потому что он был в контексте того, что я ненавижу анекдоты", – указала оскандаленная ведущая.

"Конечно я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле, трагедия 7-го октября действительно похожа и многими воспринимается как настоящий Еврейский погром, поэтому, конечно, они восприняли его в контексте той трагедии, в которой, в том числе, погибли дети", – добавила она.

Лазерсон указала, что принесла извинения всем, кого оскорбила ее неуместная шутка, и кто написал ей в личные сообщения. Она призвала всех, кто хочет получить личные извинения от нее, обратиться к ней в Telegram-канал.

"Для удобства, я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот в контексте той чудовищной трагедии, которая произошла. Мои самые глубочайшие, искренние извинения. Я точно не хотела никак вообще рассказывать его в контексте смерти младенцев и никак не думала, что это будет таким образом увязано", – резюмировала россиянка.

Как сообщал OBOZ.UA, радиоведущая Лиза Лазерсон в эфире с известным российским журналистом Алексеем Венедиктовым, рассказала крайне антисемитский анекдот, чем вызвала не только недоумение и неловкость у своих слушателей, но и заслуженный гнев. Ситуацию обостряет еще и тот факт, что и Лазерсон, и Венедиктов сами принадлежат к еврейской нации, как минимум, по одному из родителей.

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